جمهور ولاعبو المغرب يرفعون أعلام فلسطين في مباراة كندا

2022-12-01 / 20:13
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هبة بريس _ رياضة

رفعت جماهير المنتخب المغربي، وعدد من لاعبيه أعلام فلسطين، خلال مباراته الخميس أمام كندا، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بمونديال كأس العالم في قطر 2022، والتي انتهت بتفوق “أسود الأطلس” ووصولهم إلى دور الـ16.

وردد مشجعو المنتخب المغربي هتافات مناصرة للقضية الفلسطينية، كما رفعوا أعلام فلسطين، ورايات تحمل ألوان “الكوفية الفلسطينية”.

كما قام مشجعو المغرب بتعليق علم فلسطين إلى جانب علم بلادهم على مقدمة مدرجات ستاد الثمامة في الدوحة، والذي اكتظ بنحو 40 ألف مشجع جلهم من المغاربة.

وردد مشجعون بصوت واحد “فلسطين فلسطين”.

وبعد نهاية المباراة، رفع المدافع جواد الياميق رفقة عدد من زملائه علم فلسطين.

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