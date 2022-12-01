جماهير الدارالبيضاء…فرحة عارمة وشكر لكتيبة الركراكي

2022-12-01 / 19:55
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هبة بريس _ الدار البيضاء

أجواء احتفالية عارمة تعيشها مختلف مدن المغرب، تجاوبا مع التأهل التاريخي للمنتخب المغربي لدور الثمن في نهائيات كأس العالم، التي تجري بدولة قطر .

وعبرت جماهير بيضاوية، خرجت للاحتفال بالتأهل إلى الدور الثاني لمونديال قطر 2022، عن شكرها العميق للاعبين والمدرب وليد الركراكي، على الفرح الذي أهدوه لكل مغربي ومغربية، داخل الوطن وخارجه، مؤكدين أن الجميع كان على قلب واحد، حتى النصر والفرح.

وغطى اللونان الأحمر والأخضر، الرمزان الخالدان للمملكة المغربية، الساحات والشوارع ومختلف الفضاءات في الأحياء والمجمعات السكنية، وعلت الأعلام واللافتات الممجدة للمنتخب والمفتخرة بالرياضة الوطنية التي أثبتت مرة أخرى علو كعبها .

ولم يخل أي حي من أحياء الدار البيضاء من الحشود الكبيرة من المواطنين من مختلف الأعمار، الذين خرجوا بالآلاف الى الشوارع في أجواء احتفالية جميلة، ابتهاجا بالفوز البين في مباراة حاسمة

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‫12 تعليقات

  2. ألف مبروك لأسود الأطلس ولجميع الجماهير العربية بفوز منتخب المغرب على كندا وعبوره رسميا إلى الدور القادم.

  5. ألف مبروك لأسود الأطلس ولجميع الجماهير العربية بفوز منتخب المغرب على كندا وعبوره رسميا إلى الدور القادم.

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