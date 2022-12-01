مدرب منتخب بلجيكا يغادر منصبه بعد الإقصاء

2022-12-01 / 19:34
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هبة بريس

أعلن مدرب المنتخب البلجيكي روبرتو مارتينيس أنه سيغادر منصبه مع “الشياطين الحمر”، وذلك عقب تعادلهم سلبا مع كرواتيا وإقصائهم من الدور الأول لمونديال قطر 2022.

وفي مؤتمر صحافي بعد المباراة، قال الإسباني مارتينيس الذي استلم تدريب “الشياطين الحمر” عام 2016 وقادهم إلى نصف نهائي مونديال 2018 إن “هذه المباراة كانت مباراتي الأخيرة مع المنتخب. حان الوقت كي أتنحى”.

وأضاف المدرّب البالغ من العمر 49 عاماً “الآن نهاية تعاقدي بالفعل، لم أقدم استقالتي. اتخذت هذا القرار قبل كأس العالم، منذ 2018 كانت هناك العديد من الفرص كي أتراجع، ولكنني قررت أن أواصل. لكن الآن حان الوقت لأن أتنحى، لأن أقبل أن هذه المباراة هي الأخيرة. كان الأمر سيحدث مهما حصل، حتى لو توّجنا”.

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‫10 تعليقات

  5. جيل ذهبي …يمتلك
    لكن باختيارتو الفاشلة خرجت بلجيكا
    ليس كل أصلع جميل😁

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