لقجع والحموشي وياسين منصوري يشاركون المنتخب فرحة التأهل

هبة بريس _ الرباط

دعما للمنتخب المغربي الذي خلق ” الإستثناء ” ظهر صحبة الفريق الوطني وطاقمه كل من ياسين المنصوري ، مدير المديرية العامة للدراسات والمستندات DGED وعبد اللطيف الحموشي، المدير العام لمديريتي الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، وكذا ناصر بوريطة وزير الخارجية والتعاون الافريقي ومغاربة العالم وفوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم،

و تعكس الصورة اعلاه الدعم اللامشرط الذي تقدمه الاسماء اعلاه لكتيبة الركراكي

و سمح المسؤولين الثلاثة لعشرات الجماهير المغربية بإلتقاط صور برفقتهم، ومبادلتهم الفرحة بالتأهل لثمن نهائي المونديال

تأهل منتخب “أسود الأطلس” إلى دور الـ 16 في مونديال قطر بعد فوزه على كندا 2-1، الخميس، متصدرا للمجموعة بعد التعادل السلبي الذي انتهت به مباراة كرواتيا وبلجيكا

ورفع المغرب رصيده إلى 7 نقاط من انتصارين وتعادل، ورافق المنتخب الكرواتي، “أسود الأطلس” إلى الدور ثمن النهائي في المركز الثاني برصيد 5 نقاط

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