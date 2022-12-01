تحويلات مغاربة الخارج تناهز 89 مليار درهم عند متم أكتوبر

2022-12-01 / 18:47
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هبة بريس

أفاد مكتب الصرف أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت حوالي 89 مليار درهم درهم برسم الأشهر العشرة الأولى من هذه السنة، مقابل 79,8 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2021.

وأشار المكتب في مؤشراته الشهرية الأخيرة للمبادلات الخارجية، إلى أن هذه التحويلات سجلت بذلك ارتفاعا بنسبة 11,5 في المائة (زائد 9,2 مليار درهم) مقارنة بمتم أكتوبر من سنة 2021.

كما أبرزت هذه المؤشرات أن مداخيل السفر تضاعفت أكثر من مرتين، تحت تأثير الانتعاش، منتقلة من 28,56 مليار درهم عند متم أكتوبر 2021 إلى 71,10 مليار درهم متم أكتوبر الماضي. وعرفت هذه المداخيل تحسنا استثنائيا بمقدار 42,37 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020، متجاوزة بذلك المستوى المسجل عند متم أكتوبر 2019 (67,02 مليار درهم).

من جانبها، بلغت النفقات 13,38 مليار درهم، وهو مستوى يعد أدنى من المستوى المسجل في كل من سنة 2018 (15,81 مليار درهم) و2019 (17,72 مليار درهم)، أي السنوات التي سبقت أزمة كوفيد-19

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