ولي عهد دبي يهنئ “الأسود” على التأهل

هبة بريس _ الرباط

حقق المنتخب المغربي انجاز تاريخي عقب تأهله إلى الدور الثاني ضمن فعاليات منافسات كأس العالم 2022 المقامة حاليا بقطر، متصدرا مجموعته.

وتفاعلا مع الإنجاز ؛ نشر الشيخ حمدان بن محمد تغريدة على موقع “تويتر” جاء فيها: “مبروك لأسود الأطلس هذا التأهل المستحق .. مبروك للشعب المغربي الشقيق. أفرحتم كل العرب من المحيط للخليج”.

وأضاف ولي عهد دبي في “التغريدة” التي أرفقها بصورة توثق فرحة لاعبي المنتخب المغربي: “نتطلع لمزيد من الإبداع في دور الـ 16. وبالتوفيق إن شاء الله”

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