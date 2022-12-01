المغرب يسعى للحصول على أسلحة صينية

هبة بريس _ الرباط

يسعى الجيش المغربي للحصول على أسلحة جديدة من الصين تشمل قنابل وصواريخ دقيقة التوجيه وطائرة مسيرة بدون طيار “درونز”.

ويتفاوض المغرب مع شركة الدفاع الصينية لعلوم الفضاء والصناعة للحصول على هذه الأسلحة، حيث تشمل طائرات “وينغ لونغ – 1″ و”وينغ لونغ – 2”.

ويصنف الجيش المغربي في المرتبة رقم 56 بين أضخم 142 جيشا في العالم، حسبما تشير إحصائيات موقع “غلوبال فاير بور” الأمريكي لعام 2022.

ويصل إجمالي عدد جنود الجيش المغربي إلى 325 ألف جندي، ويمتلك 249 طائرة حربية، وأكثر من 3 آلاف و300 دبابة و3 آلاف و500 مدرعة، إضافة إلى مئات وحدات المدفعية المقطورة وذاتية الحركة وراجمات الصواريخ.

ويصنف الأسطول الحربي المغربي في المرتبة رقم 25 عالميا بـ 121 وحدة بحرية، وتقدر ميزانية الدفاع المغربية بـ 5.4 مليار دولار.

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