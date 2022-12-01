المغرب يسعى للحصول على أسلحة صينية
هبة بريس _ الرباط
يسعى الجيش المغربي للحصول على أسلحة جديدة من الصين تشمل قنابل وصواريخ دقيقة التوجيه وطائرة مسيرة بدون طيار “درونز”.
ويتفاوض المغرب مع شركة الدفاع الصينية لعلوم الفضاء والصناعة للحصول على هذه الأسلحة، حيث تشمل طائرات “وينغ لونغ – 1″ و”وينغ لونغ – 2”.
ويصنف الجيش المغربي في المرتبة رقم 56 بين أضخم 142 جيشا في العالم، حسبما تشير إحصائيات موقع “غلوبال فاير بور” الأمريكي لعام 2022.
ويصل إجمالي عدد جنود الجيش المغربي إلى 325 ألف جندي، ويمتلك 249 طائرة حربية، وأكثر من 3 آلاف و300 دبابة و3 آلاف و500 مدرعة، إضافة إلى مئات وحدات المدفعية المقطورة وذاتية الحركة وراجمات الصواريخ.
ويصنف الأسطول الحربي المغربي في المرتبة رقم 25 عالميا بـ 121 وحدة بحرية، وتقدر ميزانية الدفاع المغربية بـ 5.4 مليار دولار.
ما رأيك؟
المجموع 12 آراء
0
12
3 تعليقات
نعم يجب تقوية ترسانتنا الحربية الدفاعية لمواجهة العدو وردعه فداىما تحية تقدير الى قواتنا المسلحة الملكية التي تلقن الدروس للعدو في ميدان المعركة
يجب رفع عدد المجندين دكورا و انات،و يجب دفعهم لاختصاصات و تمكينهم من تكوين مستمر عبر مناداتهم من جديد لتكوين استتنائي عسكري، و يجب تعليمهم و تكوينهم في التجارة الدولية و التجارة الالكترونية و اللغة الانجليزية ،و مساعدتهم على فتح مقاولات صغيرة و لو بتعاونيات تجارية،و يبقى جيش حر قابل لاستدعائه حسب الضروف.
يجب شراء الغواصات الحربية المتطورة . المغرب لا يمتلك و لا غواصة للاسف