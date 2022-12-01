اطلاق عريضة لإلغاء تجريم العلاقات الرضائية خارج إطار الزواج
عمل مغاربة على إطلاق عريضة تطالب بإلغاء فصل من القانون الجنائي المغربي يعاقب العلاقات الرضائية خارج إطار الزواج، ويأمل مطلقوها أن تقنع صناع القرار في البلاد ونقلها إلى المؤسسات المختصة.
وتسعى مبادرة “490” حشد عدد كافٍ من التوقيعات بحلول ديسبمر المقبل لإقناع السلطات المختصة بتغيير القانون
وينتشر جمع التوقيعات على مستوى 10 مدن، في مقدمتها الرباط وأكادير والدار البيضاء ومراكش وطنجة، وبعد انتهاء العملية تسلم العريضة إلى رئيس مجلس النواب.
وتعول المبادرة على مختلف الأحزاب الممثلة في البرلمان من أجل الترافع على مضامين إسقاط الفصل 490، فضلا عن لقاء وزير العدل مستقبلا لبحث المطلب، كما تتواصل التعبئة في صفوف شباب وأعضاء المبادرة.
ويعاقب الفصل 490 من مجموعة القانون الجنائي بالسجن من شهر إلى سنة كل رجل وامرأة أقاما علاقة جنسية خارج إطار الزواج، وكان هذا الفصل على الدوام محط مطالب حقوقية بحذفه، لكن توجهات مجتمعية محافظة تصر على الإبقاء عليه.
7 تعليقات
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و اذا أطلقت عريضة اخرى في إطار حرية التعبير و تكافؤ المواقف تطالب بمحاسبة من يريدون نشر الرذيلة مع توقيعات المغاربة الرافضة للعريضة الاولى فهل سيدخلون جواهم و يحشموا وخا معندومش علاش يحشموا!!
اطلاق عريضة الحلال مااحله الله والحرام ماحرمه ومن يرد خلاف ذلك ويعارض حكم الله فقد كفر وان لم يتب الى الله فمصيره جهنم والعياذ بالله
عليكم نعلة الله تطالبون جهرا بتقنين الفساد
اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا
كيف نريد ان يرحمنا الله و ينزل الغيث على قوم ينشرون الفاحشة و يدعون الى اعتبارها حقا مشروعا
23000 حالة اصابة بمرض السيدا خلال سنة 2021 بالمغرب. الكل يعلم كيف يتم تفشي هذا المرض وسط المجتمعات.
الزنا منتشر في بلدنا مع الاسف والاسباب متعددة وسواء تم الغاء هذا القانون او الابقاء عليه فلن يغيير من الوضع شيء الا اذا حاربنا اسبابه وهي متعددة. لكن خطورة الغاء هذا القانون تكمن في انه من كان يقوم بهذه الجريمة متسترًا خوفا من القانون لن يجد بعد الغائه حرجا في الخروج الى العلن. حينئذ سنكون على موعد مع مشاهد لم نعهدها في شوارعنا الا من طرف الكلاب والقطط الضالة.
نَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (19)