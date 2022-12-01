People stage a demonstration outside a court in solidarity with detained journalist Hajar Raissouni, in Rabat, Morocco, Monday, Sept. 9, 2019. Banner in Arabic reads "Free Hajar" and "Aborting our freedoms by the state is a crime". (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)

اطلاق عريضة لإلغاء تجريم العلاقات الرضائية خارج إطار الزواج

2022-12-01 / 18:13
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هبة بريس _ الرباط

عمل مغاربة على إطلاق عريضة تطالب بإلغاء فصل من القانون الجنائي المغربي يعاقب العلاقات الرضائية خارج إطار الزواج، ويأمل مطلقوها أن تقنع صناع القرار في البلاد ونقلها إلى المؤسسات المختصة.

وتسعى مبادرة “490” حشد عدد كافٍ من التوقيعات بحلول ديسبمر المقبل لإقناع السلطات المختصة بتغيير القانون

وينتشر جمع التوقيعات على مستوى 10 مدن، في مقدمتها الرباط وأكادير والدار البيضاء ومراكش وطنجة، وبعد انتهاء العملية تسلم العريضة إلى رئيس مجلس النواب.

وتعول المبادرة على مختلف الأحزاب الممثلة في البرلمان من أجل الترافع على مضامين إسقاط الفصل 490، فضلا عن لقاء وزير العدل مستقبلا لبحث المطلب، كما تتواصل التعبئة في صفوف شباب وأعضاء المبادرة.

ويعاقب الفصل 490 من مجموعة القانون الجنائي بالسجن من شهر إلى سنة كل رجل وامرأة أقاما علاقة جنسية خارج إطار الزواج، وكان هذا الفصل على الدوام محط مطالب حقوقية بحذفه، لكن توجهات مجتمعية محافظة تصر على الإبقاء عليه.

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‫3 تعليقات

  2. و اذا أطلقت عريضة اخرى في إطار حرية التعبير و تكافؤ المواقف تطالب بمحاسبة من يريدون نشر الرذيلة مع توقيعات المغاربة الرافضة للعريضة الاولى فهل سيدخلون جواهم و يحشموا وخا معندومش علاش يحشموا!!

  3. اطلاق عريضة الحلال مااحله الله والحرام ماحرمه ومن يرد خلاف ذلك ويعارض حكم الله فقد كفر وان لم يتب الى الله فمصيره جهنم والعياذ بالله

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