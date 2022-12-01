منتخب بلجيكا يودع كأس العالم 2022 بتعادل سلبي أمام كرواتيا..

2022-12-01 / 18:04
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هبة بريس _ متابعة

تعادل منتخبا كرواتيا ضد بلجيكا سلبياً خلال فعاليات المباراة التي أقيمت مساء الخميس على ملعب استاد “أحمد بن علي المونديالي”، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم المقامة حالياً وتستمر حتى الثامن عشر من شهر ديسمبر الجاري بمشاركة 32 منتخباً يمثلون مختلف القارات الست.

شهدت المباراة هجوم متبادل بين الفريقين الا أن محاولات القمة السلبية حالت دون وصول أي منهما الى مرمى الآخر في واحدة من أسوء العروض التي شهدتها بطولة كأس العالم 2022.

بهذه النتيجة ودع منتخب بلجيكا فعاليات بطولة كأس العالم بعد احتلاه المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم برصيد 4 نقاط جمعها من فوز وتعادل، وتسجيل هدف واحد وتلقي هدفين.

بينما تواجد منتخب كرواتيا في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الخامسة في كأس العالم برصيد 5 نقاط جمعها من الفوز في مباراة والتعادل في لقاءين وتسجيل 4 أهداف وتلقي هدفاً.

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‫10 تعليقات

  2. معدل الأعمار للمنتخب البلجيكي بين 35 و 36 و 37 أصغر لاعب عندهم عمرة 30 سنة لا يمكن الإعتماد على الشيوخ في اللعب يجب الإعتماد على صغار السن في المستقبل

  6. المدرب و التركيز على لاعبين انتهت صلاحيتهم
    في المنتخب و عدم التجديد

  7. اصلا لا اعرف كيف صنفوه.
    بلجيكا الفريق الاخر الذي كان ينوي ان يرتدي ثوب قوس قزح لولا قرار البطاقات

  8. نفس اللاعبين في كل مونديال يجب التغيير وضخ دماء جديدة ولاعبيين صغار

  9. لا اعرف كيف صنف هذا فريق ثاني علميا ولا يملك كاس العالم يعني افضل من فرنسا و ارجونتين في التصنيف !!!

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