من مدرجات الملعب.. بوريطة والحموشي والمنصوري يتابعون مباراة “الأسود”

2022-12-01 / 17:28
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هبة بريس - الرباط

حضر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي ومغاربة العالم، ناصر بوريطة، وعبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، وياسين المنصوري مدير الإدارة العامة للدراسات والمستندات، لمباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الكندي يومه الخميس.

ورصدت كاميرات المصورين، المسؤولين المغاربة الثلاثة، يتابعون مباراة أسود الأطلس، من مدرجات ملعب الثمامة بقطر.

هذا وأنهى المنتخب الوطني شوطه الأول متقدما بهدفين مقابل واحد، أمام نظيره الكندي في مباراة مصيرية للتأهل للدور الثاني ضمن متافسات كأس العالم.

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