المنتخب الوطني ينهي شوطه الأول متقدما بهدفين مقابل واحد

هبة بريس

أنهى المنتخب الوطني المغربي شوطه الأول ضد نظيره الكندي، متقدما بهدفين مقابل واحد.

وسجل حكيم زياش الهدف الأول في الدقيقة الرابعة، ليضع المنتخب الوطني المغربي “أسود الأطلس” ، في المقدمة أمام منتخب كندا.

وضاعف يوسف النصيري النتيجة لصالح “أسود الأطلس” بهدف من تسديدة قوية، لم تترك أي حظ لحارس مرمى المنتخب الكندي، وجاء هدف النصيري في الدقيقة 23.

وتجري المباراة في ملعب الثمامة برسم الجولة الثالثة لدور المجموعات (المجموعة السادسة) لمونديال قطر 2022.

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 0 6