كورونا بالمغرب.. تسجيل 179 إصابة جديدة

2022-12-01 / 16:13
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هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الخميس، عن تسجيل 179 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 172 شخصا، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و859 ألف و759 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و416 ألف و032 شخصا، مقابل 24 مليون و915 ألف و915 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 56 ألف و540 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و269 ألف و002 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و251 ألف و428 حالات، بنسبة تعاف تبلغ 98.6 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الرباط سلا القنيطرة (68)، والدار البيضاء سطات (50)، ومراكش آسفي (21)، وسوس ماسة (17) وفاس مكناس (17) والعيون الساقية الحمراء (2) والشرق (2) وطنجة تطوان الحسيمة (1) ودرعة تافيلالت (1)

وبلغ مجموع الحالات النشطة 1290 حالة، فيما تم تسجيل حالة خطيرة واحدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يكون مجموعها 7 حالات.

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