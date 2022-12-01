الصورة تعبيرية

الملك يأمر بالزيادة في المكافأة الشهرية للأئمة والمؤذنين

2022-12-01 / 15:46
0
هبة بريس

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أعزه الله، تفضل فأعطى أمره السامي بالزيادة في المكافأة الشهرية للأئمة، بالتدريج، على مدى أربع سنوات القادمة تُصرف، ابتداء من سنة 2023، بنفس المقدار الشهري الذي جرت به الزيادة السابقة خلال السنوات الأربع الماضية.

وأضافت الوزارة،في بلاغ لها، أن أمير المؤمنين حفظه الله تفضل أيضا فأمر بتمتيع المؤذنين بنفس الزيادة وعلى نفس المنوال.

وفي ما يلي بلاغ الوزارة : “تعلن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن مولانا أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أعزه الله، قد تفضل فأعطى أمره السامي بالزيادة في المكافأة الشهرية للأئمة، بالتدريج، على مدى أربع سنوات القادمة تُصرف، ابتداء من سنة 2023، بنفس المقدار الشهري الذي جرت به الزيادة السابقة خلال السنوات الأربع الماضية.

كما تفضل مولانا أمير المؤمنين حفظه الله فأمر بتمتيع المؤذنين بنفس الزيادة وعلى نفس المنوال.

حفظ الله مولانا الإمام بما حفظ به الذكر الحكيم وجازاه خير الجزاء على كل ما يقوم به لحفظ دين الأمة وثوابتها، ورعاية شؤون بيوت الله والقَيِّمِين فيها، إنه سميع مجيب”.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

مجلس الحكومة يتداول في خمسة مشاريع قوانين تتعلق بإصلاح…

2022-12-01 / 18:55
Photo of المغرب يسعى للحصول على أسلحة صينية

المغرب يسعى للحصول على أسلحة صينية

2022-12-01 / 18:32
Photo of اطلاق عريضة لإلغاء تجريم العلاقات الرضائية خارج إطار الزواج

اطلاق عريضة لإلغاء تجريم العلاقات الرضائية خارج إطار الزواج

2022-12-01 / 18:13
Photo of الحكومة تتدارس إحداث المجموعات الصحية الترابية

الحكومة تتدارس إحداث المجموعات الصحية الترابية

2022-12-01 / 17:47
Photo of الحكومة تتدارس إحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته

الحكومة تتدارس إحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته

2022-12-01 / 16:56
Photo of الحكومة تتدارس إحداث الهيئة العليا للصحة

الحكومة تتدارس إحداث الهيئة العليا للصحة

2022-12-01 / 16:46
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 179 إصابة جديدة

كورونا بالمغرب.. تسجيل 179 إصابة جديدة

2022-12-01 / 16:13
Photo of “أمطار الخير” تسعد قلوب المغاربة.. ومواطنون: “كنتمناو فرحتنا تكمل بالفوز”

“أمطار الخير” تسعد قلوب المغاربة.. ومواطنون: “كنتمناو فرحتنا تكمل…

2022-12-01 / 15:37
Photo of قضية الشاب ياسين الشبلي.إيداع ضابط شرطة السجن ومتابعة عنصرين في حالة اعتقال

قضية الشاب ياسين الشبلي.إيداع ضابط شرطة السجن ومتابعة عنصرين…

2022-12-01 / 15:26
Photo of وزارة الداخلية ترصد 22 مليون درهم للقضاء على الكلاب الضالة بعدد من المدن

وزارة الداخلية ترصد 22 مليون درهم للقضاء على الكلاب…

2022-12-01 / 14:57

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق