“أمطار الخير” تسعد قلوب المغاربة.. ومواطنون: “كنتمناو فرحتنا تكمل بالفوز”

2022-12-01 / 15:37
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هبة بريس - الرباط

عرفت عدد من مدن ومناطق المملكة، يومه الخميس، زخات مطرية وتساقطات ثلجية مهمة.

وأدخلت هذه الأمطار، الفرح والسرور على قلوب كافة المغاربة، الذين انتظروها ودعوا الله من أجلها طيلة الأشهر الأخيرة.

وعبر عدد من المواطنين عن سعادتهم بهذه التساقطات المطرية الذين اعتبروها بشرة خير على كافة المغاربة.

ولم يخفي المغاربة متمنياتهم بأن تكمل فرحتهم اليوم الخميس، بفوز أسود الأطلس في المباراة المنتظرة أمام منتخب كندا والتأهل للدور الثاني ضمن منافسات كأس العالم، لتكون الفرحة فرحتين عند الجميع.

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