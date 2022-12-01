نجل فنانة مغربية بطل جريمة قت.ل بالبيضاء

نجلاء مزيان

استفاقت ساكنة حي الموحدين بمدينة الدار البيضاء، يومه الخميس على وقع جريمة قتل راحت ضحيتها شابة ثلاثينية على يد إبن الفنانة المغربية ع،م.

و حسب مصادر هبة بريس، فإن المعلومات الأولية تؤكد أن الجاني قام بإخراج الفتاة بالقوة من صالون الحلاقة و اصطحابها معه إلى شقته التي يقطن فيها لوحده.

و رجحت المصادر ذاتها، أن سبب الوفاة يعود لإصابتها بكدمات متفرقة بجسمها بسبب الضرب المبرح.

هذا وقد عاين المحققون جثة الهالكة، وبعد مسح محيط الجريمة وأخذ عينات من البصمات، تم ايداعها بمستودع الأموات، حيث من المرجح أن يتم اخضاعها للتشريح الطبي للوقوف على أسباب الوفاة الحقيقية بتعليمات من النيابة العامة.



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