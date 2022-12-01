المغرب – كندا .. هذه تشكيلة “أسود الأطلس”
هبة بريس
وتدخل المباراة التي ستجرى بملعب ” الثمامة” لحساب اليوم الثالث عن المجموعة السادسة من منافسات كاس العالم التي تحتضنها قطر.
9- عبد الرزاق حمد الله
كشف مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم وليد الركراكي ، عن تشكيلة “أسود الأطلس” التي ستواجه اليوم الخميس فاتح دجنبر 2022 منتخب كندا .
وتدخل المباراة التي ستجرى بملعب ” الثمامة” لحساب اليوم الثالث عن المجموعة السادسة من منافسات كاس العالم التي تحتضنها قطر.
وفيما يلي تشكيلة المنتخب الوطني:
1- ياسين بونو
2- اشرف حكيمي
3- نصير المزراوي
4- سفيان امرابط
5- نايف اكرد
6- غانم سايس
7- حكيم زياش
8- عز الدين اوناحي
11- عبد الحميد الصابيري
17- سفيان بوفال
19- يوسف النصيري
دكة الاحتياط :
9- عبد الرزاق حمد الله
10- انس زروري
12- منير المحمدي
13- الياس شاعير
14- زكرياء بوخلال
15- سليم املاح
16- عبد الصمد الزلزولي
18- جواد ياميق
20- اشرف داري
21- وليد شديرة
22- احمد رضا تكناوتي
23- بلال الخنوس
24- بدر بانون
25 يحيى عطية الله
26- يحيى جبران
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11 تعليقات
إنشاء آلله الفوز للمنتخب الوطني المغربي تشكيلة في المستوى لن يخيبوا ظننا.
المدرب الوطني المغربي يعرف التصرف في التشكيلة المثالية التي بإذن الله ستعطي مفعولها للنهوض بالكرة القدم المغربية أمام الرأي العام العالمي بالتوفيق والفوز بكاس العالم يآرب يآرب يآرب يآرب يآرب يآرب يآرب إنك سميع مجيب الدعاء يآرب يآرب يآرب يآرب يآرب.
ديما مغرب إنشاء آلله الفوز للمنتخب الوطني المغربي الذي سيشرف العالم العربي ورفع راية الإسلام يآرب.
نتمنى لهم التوفيق والنجاح والنصر بروح رياضية وقتالية بالفوز على اللقب بكأس العالم لكرة القدم للمونديال بقطر يآرب يآرب يآرب.
تشكيلة ممتازة جدا باذن الله تعالى التأهل لدور الثمن والفوز اليوم في هذه المقابلة مع نظيره الكندي.
ثقتنا بالله وبالمنتخب الوطني المغربي لن يخيبوا املنا إنشاء آلله الفوز يآرب.
التأهل لكأس العالم بقطر للمنتخب الوطني المغربي حتى تعم الفرحة للمغاربة وكذالك الدول العربية والافريقية..
املنا ولنا الثقة الكاملة لأنه يتوفر على تشكيلة ممتازة جدا.الفوز بإذن الله والتأمل من جديد يآرب.
الجمهور سند قوي بالنسبة للمنتخب الوطني المغربي ونتمنى الفوز باذن الله.
اللهم يسر بالتوفيق ان شاء الله vive le MAROK
كلنا ندعوا معهم اللهم انصرهم نصرا عظيما يشهد عليه التاريخ المغربي والاسلامي في كرة القدم المغربية يآرب أمين.