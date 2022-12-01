أخنوش يترأس توقيع اتفاقية تزود الصناعيين بالكهرباء من الطاقة المتجددة

هبة بريس

ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس 1 دجنبر 2022 بالرباط، مراسيم توقيع اتفاقية بين الحكومة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب(ONEE) ، بشأن تزوّد الصناعيين بالكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقة المتجددة.

وتنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يعزز المغرب تقدمه على صعيد تطوير الطاقات المتجددة، كأولوية وطنية من أجل تعزيز سيادته الطاقية وتموقعه في الاقتصاد الخالي من الكربون، من أجل جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع.

وتندرج هذه الاتفاقية في إطار إزالة الكربون من الصناعة الوطنية، التي تهدف بدورها إلى تقليل البصمة الكربونية من خلال التزوّد بالكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، مما سيمنح الشركات الصناعية رافعة أساسية للقدرة التنافسية، وتعزيز مكانة المملكة المغربية كقطب إقليمي لإنتاج صناعي تنافسي وأخضر.

فاليوم، أصبح توفير هذه الطاقة التنافسية والخالية من الكربون ضروريا، لفتح آفاق استثمارية جديدة على مستوى الأنشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة، التي ترغب المملكة في تحديدها، بالإضافة إلى تطوير مهن صناعية جديدة.

وتتمحور بنود هذه الاتفاقية، حول التزام الأطراف الموقعة بوضع الشروط والإجراءات التي ستمكن الصناعيين من الاستفادة من الطاقة الكهربائية بأثمنة تنافسية، وذلك بهدف زيادة قدرتهم التنافسية من خلال إمدادها بوسائل إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة المسموح بها في إطار القانون 13-09.

وتم توقيع الاتفاقية من طرف عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، و رياض مزور وزير الصناعة والتجارة، و ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، و عبد الرحيم الحافظي المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

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