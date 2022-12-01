يضم نجوم عالميين..”Stars in the place” بالمدينة الحمراء

2022-12-01 / 13:53
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نجلاء مزيان

تستعد المدينة الحمراء لإستقبال الحدث الفني العالمي “Stars in The Place” في نسخة جديدة و متميزة يومه الخميس 29 دجنبر 2022 بساحة جامع الفنا بمراكش.

هذا الحفل الضخم, الذي يُنضم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره لله، يحتفي بالمغرب كرمز للانفتاح والسلام، منظم من طرف مجموعة Lamalif،إذ يهدف هذا الحفل العالمي بالأساس إلى دمقرطة الترفيه ودعم الثقافة في إطار تجربة فريدة لإستعادة الفضاء الأسطوري المتمثل في ساحة جامع الفنا في أجواء إحتفالية.

المنصة الكبرى لحفل “Stars in The Place” ستضم العديد من النجوم المغاربة و العالميين أبرزهم :Camélia Jordana, Grini, Eva, Linh, Black M، Rym, Naps, Nej, Dadju, Gims.

هؤلاء النجوم الذين يحظون بمتابعة وإعجاب كبيرين لاسيما من طرف الجماهير الشابة ويسجلون أرقام قياسية في عدد المشاهدات.

و في سياق متصل، قالت هدى الخطيب, المديرة التنفيذية في لجنة التنظيم:”Stars in The Place”علامة عالمية معروفة،و هذا الحفل ذو البعد العالمي يطمح لتعزيز و تطوير العرض عبر مجموعة من المبادرات ذات القيمة من أجل توفير أجمل تجربة ممكنة لجمهور متعطش لكل ما هو جديد”.

و يُنتظر أن تسجل نسخة 2022 توافد ما يقارب 200.000 متفرج،أما فيما يخص دورة 2019،فقد حضر الحفل ما يناهز 140.000 متفرج.

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