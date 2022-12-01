المراجعة السنوية للوائح الانتخابية.. انطلاق تقديم طلبات التسجيل

هبة بريس

دعا وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح الانتخابية العامة، الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 31 مارس 2023 إلى تقديم طلبات تسجيلهم في اللوائح السالفة الذكر إلى غاية يوم 31 دجنبر 2022.

وجاء في بلاغ لوزير الداخلية أنه “في إطار المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2023، فإن وزير الداخلية يدعو المواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح المذكورة، الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 31 مارس 2023 ، إلى تقديم طلبات تسجيلهم في اللوائح السالفة الذكر إلى غاية يوم 31 دجنبر 2022 “.

وأضاف البلاغ أنه ” يمكن تقديم طلبات التسجيل من طرف المعنيين بالأمر إما مباشرة لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل إقامتهم أو عن طريق الموقع الإلكتروني: www.listeselectorales.ma”.

وخلال نفس الفترة، يؤكد المصدر ذاته، يمكن للمواطنات والمواطنين، المسجلين في اللوائح المذكورة، الذين غيروا محل إقامتهم أن يطلبوا نقل تسجيلهم إلى اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة التي انتقلوا للإقامة في نفوذها الترابي.

أما بالنسبة للمواطنات والمواطنين، المسجلين في اللوائح المذكورة، الذين غيروا أماكن إقامتهم داخل النفوذ الترابي لنفس الجماعة أو المقاطعة، فإنه ينبغي لهم، خلال الأجل المذكور، أن يخبروا بذلك السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل إقامتهم الجديدة قصد تحيين عناوينهم المضمنة في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة المعنية.

ومن جهة أخرى، يشير البلاغ، يمكن للمواطنات والمواطنين المسجلين في اللوائح السالفة الذكر التأكد من البيانات المضمنة في نفس اللوائح، بواسطة رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني 2727.

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