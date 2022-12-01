الCNSS يعلن التسجيل التلقائي لأصحاب “راميد”

هبة بريس - الرباط

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن العمل بنظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، ينطلق ابتداء من فاتح دجنبر 2022، وذلك في إطار تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم التغطية الصحية.

وذكر الصندوق في بلاغ له، أن هذا النظام يشمل الأشخاص المستفيدين من نظام المساعدة الطبية (Ramed ) حتى التاريخ المذكور وذوي حقوقهم، شريطة ألا يكونوا مستفيدين بصفة شخصية من نظام آخر للتأمين الصحي الإجباري.

وأضاف الصندوق، أنه سيتم تسجيل هذه الفئة بشكل تلقائي دون الحاجة إلى قيامهم بأي إجراء، ثم موافاتهم برقم تسجيلهم عبر رسالة نصية تخول لهم كذلك إمكانية تحميل شهادة التسجيل، بحسب المصدر ذاته.

وتابع، أن الدولة تتحمل واجبات الاشتراك في نظام التأمين الإجباري عن المرض ” AMO ” بالنسبة لهذه الفئة من المواطنين ما دامو غير قادرين على تحملها.

وبالتالي، سيستمر المؤمن لهم الجدد، وذوي حقوقهم في الاستفادة مجانا من خدمات المؤسسات الصحية العمومية. كما سيصبح بإمكانهم أن يستفيدوا كذلك، على غرار العمال الأجراء والعمال غير الأجراء، من التعويض الجزئي عن مصاريف العلاج المجراة في المؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص، ومصاريف الأدوية، والتحاليل الطبية وصور الأشعة، وغيرها من الخدمات الطبية وذلك طبقا لسلة العلاجات والنسب المعمول بها.

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