مهرجان دار الفن للمسرح وفنون الفرجة الرابع يكرم الفنان حسن مكيات

2022-12-01 / 12:58
0
نجلاء مزيان

تكرم فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان دار الفن للمسرح وفنون الفرجة، التي تستضيفها مدينة فاس من 14 الى 17 دجنبر 2022، تحت شعار ” فاس تتنفس مسرحا وفرجة”، الممثل والفنان المسرحي حسن مكيات الشهير بلقب “برطال”.
واختارت إدارة هذه التظاهرة المسرحية، التي تنظمها جمعية دار الفن، بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة، تكريم الفنان حسن مكيات، تقديرا لعطاءاته المسرحية المتنوعة، وتألقه اللافت في الكثير من المسرحيات الممتعة.
واحتفاء بهذه الإيقونة المسرحية الوطنية، سيتم عرض مسرحيته الجديدة، التي تندرج في اطار مسرح الشارع المعنونة ب” حكاية السيرورا”، لفرقة مسرح سفر، والتي يلعب فيها دور البطولة، وهي من إخراج عزيز الخلوفي.

يشار إلى أن هذه الدورة، ستعرف برمجة متنوعة، تتخللها، ورشات وندوات، وعروض مسرحية، وكانت الدورة الأولى احتفت بالفنان والممثل محمد التسولي، والثانية كرمت رائد المسرح الاحتفالي الدكتور عبد الكريم برشيد، فيما السابقة احتفت بتجربة الفنانة بشرى اهريش.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of يضم نجوم عالميين..”Stars in the place” بالمدينة الحمراء

يضم نجوم عالميين..”Stars in the place” بالمدينة الحمراء

2022-12-01 / 13:53
Photo of المصري محمد هنيدي: “أملنا في المغرب لتمثيل العرب”

المصري محمد هنيدي: “أملنا في المغرب لتمثيل العرب”

2022-12-01 / 10:58
Photo of ماجدة زبيطة تظفر بجائزة التشخيص النسائي عن مسرحية “الحكرة”

ماجدة زبيطة تظفر بجائزة التشخيص النسائي عن مسرحية “الحكرة”

2022-12-01 / 09:20
Photo of انطلاق الدورة 10 للمهرجان الدولي العربي الإفريقي الوثائقي بزاكورة

انطلاق الدورة 10 للمهرجان الدولي العربي الإفريقي الوثائقي بزاكورة

2022-11-30 / 17:40
Photo of نورة فتحي تلهب مواقع التواصل الاجتماعي بتشجيعها للمنتخب المغربي

نورة فتحي تلهب مواقع التواصل الاجتماعي بتشجيعها للمنتخب المغربي

2022-11-30 / 16:20
Photo of ظهرت خلفه في ملهى ليلي.. خطيب نادين نجيم يخرج عن صمته

ظهرت خلفه في ملهى ليلي.. خطيب نادين نجيم يخرج…

2022-11-30 / 11:10
Photo of بتهمة التشهير.. الفنانة ليلى غفران تمثل أمام القضاء في مصر

بتهمة التشهير.. الفنانة ليلى غفران تمثل أمام القضاء في…

2022-11-29 / 15:16
Photo of نجم “ذا فويس كيدز” يفاجئ الجميع ويعلن دخوله قفص الزوجية

نجم “ذا فويس كيدز” يفاجئ الجميع ويعلن دخوله قفص…

2022-11-29 / 10:04
Photo of ” يوسف زيدان” يهنئ المغاربة بفوزهم التاريخي على بلجيكا

” يوسف زيدان” يهنئ المغاربة بفوزهم التاريخي على بلجيكا

2022-11-28 / 20:40
Photo of رشيد العلالي يكشف لهبة بريس مستجدات الموسم الجديد ل”رشيد شو”

رشيد العلالي يكشف لهبة بريس مستجدات الموسم الجديد ل”رشيد…

2022-11-28 / 16:53

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق