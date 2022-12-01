مهرجان دار الفن للمسرح وفنون الفرجة الرابع يكرم الفنان حسن مكيات

نجلاء مزيان

تكرم فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان دار الفن للمسرح وفنون الفرجة، التي تستضيفها مدينة فاس من 14 الى 17 دجنبر 2022، تحت شعار ” فاس تتنفس مسرحا وفرجة”، الممثل والفنان المسرحي حسن مكيات الشهير بلقب “برطال”.

واختارت إدارة هذه التظاهرة المسرحية، التي تنظمها جمعية دار الفن، بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة، تكريم الفنان حسن مكيات، تقديرا لعطاءاته المسرحية المتنوعة، وتألقه اللافت في الكثير من المسرحيات الممتعة.

واحتفاء بهذه الإيقونة المسرحية الوطنية، سيتم عرض مسرحيته الجديدة، التي تندرج في اطار مسرح الشارع المعنونة ب” حكاية السيرورا”، لفرقة مسرح سفر، والتي يلعب فيها دور البطولة، وهي من إخراج عزيز الخلوفي.

يشار إلى أن هذه الدورة، ستعرف برمجة متنوعة، تتخللها، ورشات وندوات، وعروض مسرحية، وكانت الدورة الأولى احتفت بالفنان والممثل محمد التسولي، والثانية كرمت رائد المسرح الاحتفالي الدكتور عبد الكريم برشيد، فيما السابقة احتفت بتجربة الفنانة بشرى اهريش.

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