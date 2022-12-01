المصري محمد هنيدي: “أملنا في المغرب لتمثيل العرب”

2022-12-01 / 10:58
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نجلاء مزيان

أعرب النجم المصري محمد هنيدي عبر حائطه الفايسبوكي ،-أعرب- عن حزنه الكبير على خلفية انهزام المنتخب السعودي أمام نظيره المكسيكي بهدفين مقابل واحد، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأربعاء، ليودع بذلك دور المجموعات من منافسات كأس العالم 2022.

و قال هنيدي :”حزين جدا لخروج المنتخب السعودي، وسعيد في نفس الوقت بالمستوى اللي قدمه في البطولة، اللي شرف كل العرب وخلى اكبر منتخبات في العالم بتتمنى الصعود على حسابه، وعملت له ألف حساب،هاردلك يا رجالة شرفتونا”.

و كشف النجم المصري عن أمله الكبير في تأهل المنتخب المغربي، قائلا :”بعد إقصاء كل من قطر، تونس والسعودية، أملنا في المغرب لتمثيل العرب، غدا كلنا مع المغرب قلبا وقالبا”.

و الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم يستعد لخوض ثالث مبارياته في بطولة كأس العالم 2022، أمام المنتخب الكندي، حيث ستقام المباراة يومه الخميس على ملعب “الثمامة”، برسم الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السادسة للمونديال المقام حاليا في قطر.

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‫10 تعليقات

  3. نتمنى الفوز للمنتخب الوطني المغربي وان يجتاز هاته المرحلة الصعبة ليبلغ لثمن النهائي ..

  4. شكرا للممثل المصري الناجح محمد هنيدي على هذا التشجيع للفريق الوطني المغربي..

  5. لن يسعدنا من غير العيش الكريم الكرامة الانسانية التي وانا الشرف ان منتخبنا سيمثل العرب..

  9. تشجيعنا للمنتخب الوطني المغربي في مقابلة كندا ستكون الحاسمة وسيعبر الى الدور الثمن..

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