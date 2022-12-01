مباراة “الأسود”.. مدارس خاصة تغلق زوالا وتلاميذ يتغيبون عن الحصة المسائية
هبة بريس - الرباط
يخوض المنتخب الوطني، اليوم الخميس، مباراة مصيرية أمام نظيره الكندي للتأهل الى ثمن النهائي، ضمن منافسات كأس العالم بقطر.
وفي هذا الصدد، أعلنت إدارات عدد من المؤسسات التعليمية الخصوصية نهاية الدوام الدراسي على الساعة الثانية زوالا بدل الساعة الرابعة كاستثناء يومه الخميس.
وتوصل عدد من أولياء أمور التلاميذ، بإعلانات من مؤسسات أبنائهم، تفيد إخراج التلاميذ على الساعة الثانية زوالا، لتمكين المدرسين والمتمدرسين وباقي الأطر التربوية والإدارية من متابعة مباراة أسود الأطلس.
وفي سياق متصل، يعتزم عدد من تلاميذ وطلبة المؤسسات التعليمية العمومية التغيب عن حصصهم الدراسية خلال الفترة المسائية.
وسيتغيب التلاميذ والطلبة عن حصصهم الدراسية لمتابعة مباراة المغرب أمام كندا التي ستنطلق على الساعة الرابعة زوالا والتي ستكون فاصلة ومصيرية.
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المجموع 7 آراء
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10 تعليقات
وزارة التربية هي التي تقرر وليس المؤسسة حتى لا يتم تشتيت عقول التلاميذ..
جميع القطاعات الحكومية والخصوصية تفاعلات بشكل ايجابي مع مبارة المنتخب الوطني المغربي ونتمنى له الفوز..
على اسود الاطلس ان يعلموا أن هناك 40 مليون مغربي في انتظارهم بالفوز..
استغلال الفرص الركوب على أمواج الكرة اعطوهم لباس موحد في الأخلاق التوجيه المفيد العلم والتعلم…
ولماذا لا يتم توزيع الاقمصة في باب الثانوية كي لا يشعر من لم يتوفر على ثمن شراء القميص بالتقصير في حبه للوطن والمنتخب الوطني واستعمال التلفاز في المؤسسات التعليمية…
اللهم بارك تطور التعليم و نظام التربية والنشىء ..
اجتهادات غير موفقة للأسف ..
لابأس في ذالك ان يكون فترة زمنية محددة في غياب جماعي للتلاميذ تعبيرا منهم عن حبهم لفريقهم الوطني..
طبعا مبادرة جميلة جدا تزرع في جيلنا الروح الوطنية الحقة وتعزز تعلقهم بفريقهم الوطني وهي ببساطة تأتي مرة كل اربع سنوات..
وزارة التربية الوطنية والرياضة اسم على مسمى ههه ..