مباراة “الأسود”.. مدارس خاصة تغلق زوالا وتلاميذ يتغيبون عن الحصة المسائية

هبة بريس - الرباط

يخوض المنتخب الوطني، اليوم الخميس، مباراة مصيرية أمام نظيره الكندي للتأهل الى ثمن النهائي، ضمن منافسات كأس العالم بقطر.

وفي هذا الصدد، أعلنت إدارات عدد من المؤسسات التعليمية الخصوصية نهاية الدوام الدراسي على الساعة الثانية زوالا بدل الساعة الرابعة كاستثناء يومه الخميس.

وتوصل عدد من أولياء أمور التلاميذ، بإعلانات من مؤسسات أبنائهم، تفيد إخراج التلاميذ على الساعة الثانية زوالا، لتمكين المدرسين والمتمدرسين وباقي الأطر التربوية والإدارية من متابعة مباراة أسود الأطلس.

وفي سياق متصل، يعتزم عدد من تلاميذ وطلبة المؤسسات التعليمية العمومية التغيب عن حصصهم الدراسية خلال الفترة المسائية.

وسيتغيب التلاميذ والطلبة عن حصصهم الدراسية لمتابعة مباراة المغرب أمام كندا التي ستنطلق على الساعة الرابعة زوالا والتي ستكون فاصلة ومصيرية.

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