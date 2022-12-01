بعد الخسارة.. رونار:  لست سعيداً وهذه هي كرة القدم

هبة بريس

بدّدت المكسيك حلم السعودية بتكرار انجاز عام 1994 وبلوغ الدور ثمن النهائي بالفوز عليها 2-1 على ملعب لوسيل ضمن منافسات المجموعة الثالثة من مونديال قطر 2022، لكنها ودعت المسابقة معها لتخلفها بفارق الاهداف عن بولندا التي خسرت امام الارجنتين صفر-2 في المجموعة ذاتها.

وعقب المباراة قال مدرب المنتخب السعودي هيرفي رونار “كان من الصعب علينا التنفس بسبب الزخم الذي وضعه المنتخب المكسيكي هذا المساء والضغط المتواصل علينا لم ندخل في أجواء المباراة في ما يخص النسق السريع”.

وأضاف رونار “هذه الليلة لست سعيدا فعقلية الجمهور تتغير بسبب النتائج وهذا هو عالم كرة القدم”.

وأكد رونار “المكسيك كانوا أفضل منا في الحضور البدني حاولنا دائماً القتال من أجل الكرة لكن كنا متأخرين تقبلنا هدفين من ضربتين ثابتتين، لم نكن نكافح في خط الوسط كما في المباريات السابقة”.

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