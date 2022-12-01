بعد الخسارة.. رونار: لست سعيداً وهذه هي كرة القدم
هبة بريس
بدّدت المكسيك حلم السعودية بتكرار انجاز عام 1994 وبلوغ الدور ثمن النهائي بالفوز عليها 2-1 على ملعب لوسيل ضمن منافسات المجموعة الثالثة من مونديال قطر 2022، لكنها ودعت المسابقة معها لتخلفها بفارق الاهداف عن بولندا التي خسرت امام الارجنتين صفر-2 في المجموعة ذاتها.
وعقب المباراة قال مدرب المنتخب السعودي هيرفي رونار “كان من الصعب علينا التنفس بسبب الزخم الذي وضعه المنتخب المكسيكي هذا المساء والضغط المتواصل علينا لم ندخل في أجواء المباراة في ما يخص النسق السريع”.
وأضاف رونار “هذه الليلة لست سعيدا فعقلية الجمهور تتغير بسبب النتائج وهذا هو عالم كرة القدم”.
وأكد رونار “المكسيك كانوا أفضل منا في الحضور البدني حاولنا دائماً القتال من أجل الكرة لكن كنا متأخرين تقبلنا هدفين من ضربتين ثابتتين، لم نكن نكافح في خط الوسط كما في المباريات السابقة”.
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10 تعليقات
السعودية اعطت مجهودا كبير بفضل المدرب العالمي هيرفي رونار لكن الحظ لم يحالفه..
المنتخب السعودي كان اقوى في مونديال قطر 2022 رغم خسارته لكن بصم وجوده..
فعلا الاصابات اثرت على بعض لاعبين المنتخب وقدموا احسن اداء بامتياز وافضل اللهم وفقهم مرة أخرى..
كل الشكر والتحية للمنتخب السعودي على مجهوده القوي وحظ سعيد له..
أفظل لاعب في المنتخب السعودي هو الحارس العويس حارس عالمي..
وداعا الاخضر السعودي افضل منتخب عربي في المونديال من وجهة نظري وكل التوفيق للمنتخب الوطني المغربي..
شكرا للمنتخب السعودي مونديال مشرف رغم خسارتكم ..
المنتخبات الكبيرة دائما تتعثر في أول مباراة لها ..
أداء ضعيف للمنتخب السعودي امام المكسيك ..
تبقى كبيرا يا هيرفي رونار رغم خسارة المنتخب السعودي..