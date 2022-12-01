الطرق السيارة .. ارتفاع متوسط حركة السير اليومية

هبة بريس

أفادت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أن متوسط حركة السير اليومية على جميع محاور الطرق السيارة بالمملكة بلغت 12.800 عربة خلال سنة 2021، بارتفاع نسبته 36 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.

وأبرزت الشركة في تقريرها حول أنشطتها برسم السنة المالية 2021، أنه “بعد سنة 2020 التي شهدت انخفاضا حادا في حركة السير على الطرق السيارة الوطنية بسبب فرض التدابير الصحية الاستثنائية، عرفت سنة 2021 انتعاشا تدريجيا في حركة السير على جميع محاور الطرق السيارة بمتوسط حركة سير يومية بلغت 12.800 عربة”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن حركة السير خلال سنة 2021 بلغت حوالي 22,5 مليون عربة / كيلومتر في اليوم، مسجلة بذلك زيادة بنسبة زائد 36 في المائة مقارنة بسنة 2020، لكنها لا تزال أقل من مستوى 2019 بنسبة 7 في المائة.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع حركة السير اليومية يرجع إلى زيادة حركة شاحنات الوزن الثقيل من الفئة الثانية (PL2) بنسبة زائد 9 في المائة مقارنة بسنة 2019، وبنسبة زائد 14 في المائة مقارنة بسنة 2020، ليظل المستهلك الرئيسي لتكاليف الاستغلال في الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، مبرزة أنه في المقابل سجلت فئة العربات الخفيفة (VL)، التي تعتبر أهم مصدر لهامش الربح، تراجعا بنسبة ناقص 10 في المائة مقارنة بسنة 2019 على الرغم من الارتفاع بنسبة 45 في المائة مقارنة بسنة 2020.

وفي ما يخص المداخيل، أبرزت الشركة الوطنية للطرق السيارة أنه من النتائج المباشرة لاستئناف حركة المرور على الطرق السيارة خلال 2021 ارتفاع مداخيل الأداء بنسبة زائد 34 في المائة مقارنة بسنة 2020، لتبلغ 3.001 مليون درهم بدون احتساب الضرائب، مشيرة إلى أنه رغم ذلك فإن هذا الانتعاش لم يكن كافيا للعودة إلى مستوى سنة 2019، حيث تبقى مداخيل الأداء منخفضة بنسبة ناقص 3 في المائة.

وبالنسبة لطرق الأداء، تميزت سنة 2021 بالتطور الإيجابي للوسائل الرقمية في طرق الأداء مقارنة بسنة 2020، مسجلة 63 في المائة مقابل 37 في المائة بالنسبة للأداء نقدا، مما يؤكد إقبال الزبناء مستعملي الطرق السيارة على طرق الأداء الحديثة.

ويتأكد ذلك، يضيف التقرير، من خلال التطور الإيجابي لحصة عمليات “جواز” التي ارتفعت من 25 في المائة سنة 2019 إلى 41 في المائة سنة 2020، ثم إلى 56 في المائة سنة 2021.

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