مباراة مصيرية للمغرب أمام كندا.. الموعد وسيناريوهات التأهل
تتجه أنظار الجماهير المغربية اليوم الخميس، صوب استاد الثمامة بالعاصمة الدوحة، الذي يحتضن اللقاء المرتقب بين “أسود الأطلس ومنتخب كندا، في الجولة الثالثة لمجموعات كأس العالم 2022.
ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الدولي البرازيلي، رافائيل كلاوس (43 عاما)، صافرة هذه المباراة الهامة في تمام الساعة (15:00) بتوقيت غرينتش.
ويحتل المغرب المركز الثاني في ترتيب المجموعة السادسة (F) برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف خلف كرواتيا المتصدرة، ومن بلجيكا في المرتبة الثالثة برصيد 3 نقاط، وكندا في المركز الرابع والأخير من دون نقاط، وودعت البطولة رسميا.
وفي ما يلي سيناريوهات تأهل المغرب:
1- المغرب سيتأهل مباشرة في حال فوزه على كندا بغض النظر عن نتيجة مباراة كرواتيا وبلجيكا.
2- المغرب سيتأهل في حال تعادله مع كندا بغض النظر عن نتيجة مباراة كرواتيا وبلجيكا.
3- المغرب سيتأهل حتى في حال خسارته أمام كندا لكن شريطة فوز كرواتيا على بلجيكا.
4- المغرب سيتأهل حتى في حال خسارته أمام كندا بفارق هدف أو هدفين، لكن شريطة تعادل بلجيكا مع كرواتيا.
5- وهناك سيناريو خامس معقد، حيث سيتأهل المنتخب المغربي في حال خسارته أمام كندا بهدف وفوز بلجيكا على كرواتيا بفارق ثلاثة أهداف أو أكثر .
10 تعليقات
امام المغرب اليوم الفوز بيده وكل الاحتمالات واردة وصحيحة ..
المغرب سوف يتأهل اليوم ونتمنى له الفوز امام منتخب كندا ..
كل التوفيق والنجاح والسداد للمنتخب الوطني المغربي..
لنا كل الثقة في منتخبنا الوطني المغربي في هذه المباراة التي تحسم فوزه او خسارته..
على اسود الاطلس ان يكون أقوياء في هذه المباراة..
سيفوز المنتخب المغربي اليوم ويعبر الى الدور الثمن بإذن الله..
المنتخب المغربي قوي جدا ويتوفر على لاعبين لهم تجربة وتكوين كروي اكاديمي ..
كل دعوانتا للمنتخب الوطني المغربي اليوم بفوزه على كندا ..
لا خوف على الاسود ولدينا ثقة فيهم قوية بان يفوزوا على المنتخب الكندي..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الكرة مافيها الثقة خاص المنتخب الوطني العب أنه اتى للفوز والتاهل الى الدور الثاني إن شاء الله تحياتي للجميع بالتوفيق للمنتخب الوطني المغربي