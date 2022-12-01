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طقس الخميس.. زخات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2022-12-01 / 09:09
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، أن تظل الأجواء باردة نسبيا بكل من المرتفعات والجنوب الشرقي للمملكة والمنطقة الشرقية والهضاب العليا والسهول الداخلية، مع نزول أمطار أو زخات رعدية أحيانا فوق كل من سهول المحيط الأطلسي الممتدة شمال الصويرة والريف والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس وغرب الواجهة المتوسطية وسهول تادلة والرحامنة والأطلسين الكبير والمتوسط.

كما يرتقب سقوط بعض الثلوج فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والتي يتعدى علوها 2000 م، فضلا عن تشكل كتل ضبابية فوق السواحل الوسطى والجنوبية، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالسواحل الشمالية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و 07 درجات بمرتفعات الأطلس والريف والمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 12 و 18 درجة بالقرب من السواحل وبجنوب الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 06 و 12 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد انخفاضا ملموسا.

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‫10 تعليقات

  2. اللهم بحق الرضع والشيوخ والأطفال والحيوانات ان تمطر علينا وارزقنا من فضلك وجودك وكرمك..

  3. الاحتباس الحراري والغازات التي تصدرها المعامل وراء هذا الارتفاع المهول للامطار..

  4. السدود تراجع مخزونها والانهار قلت والفرشات المائية جفت . لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..

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