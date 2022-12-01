ماجدة زبيطة تظفر بجائزة التشخيص النسائي عن مسرحية “الحكرة”

2022-12-01 / 09:20
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نجلاء مزيان

حصدت الممثلة المغربية ماجدة زبيطة، جائزة أحسن تشخيص نسائي، عن مسرحية “الحكرة”، لمخرجها محمد الزيات، ضمن فعاليات الدورة 15 للمهرجان الوطني للمونودراما بمدينة سطات. 

و في تصريح خصت به جريدة هبة بريس الإلكترونية، أعربت الفنانة المغربية عن سعادتها بهذا التتويج قائلة:” سعيدة جدا بهذه الجائزة،خاصة عن دوري بهذا العمل الذي هو من إخراج الأستاذ محمد الزيات و من تأليف الكاتبة و الصحفية بديعة الراضي، لفرقة المشهدالمسرحي”.

و عن دورها في مسرحية “الحكرة”، قالت زبيطة:”دوري يتمحور حول اصطدام الخير بالشر، وذلك من خلال امرأة تعاني من الظلم،التسلط الرجولي،الاضطهاد، العنف، ومشاكل إجتماعية عديدة”.

و تابعت قائلة:”وهو ما يتضح جليًا عبر التحوّل الحاصل في انتقالها من شخصية إلى أخرى، في قالب فني رفيع، يعتمد على الصورة والإضاءة والكلمات وكذا الألحان الغيوانية”.

و عن عرض المسرحية، أكدت الفنانة المغربية أنها و فريق العامل بصدد التحضير لعدة جولات،مبرزة تزامن عرض مسرحيتها “حمام العيالات”.

و عن جديدها، كشفت بطلة فيلم “العبد” عن انتهائها من تصوير مسلسل جديد تحت عنوان “عفاك بابا”، لمخرجه إدريس صواب و سيناريو الفنان القدير محمد الجم، مشيرة أنها بصدد الإفراج عن مفاجئة تخص عمل جديد آخر سوف تظهر فيه بدور مختلف عن باقي الأدوار السابقة.

و يشار إلى أن الفنانة المغربية ماجدة زبيطة، قد أعلنت في وقت سابق عن ظفرها بالجائزة عبر حائطها الفايسبوكي قائلة:”شكرا لجنة التحكيم للمهرجان الوطني للمنودراما في دورته 15، لمحترف علي بابا لمنحي هذه الجائزة عن مسرحية الحكرة لفرقة المشهد المسرحي”.

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