ماجدة زبيطة تظفر بجائزة التشخيص النسائي عن مسرحية “الحكرة”
حصدت الممثلة المغربية ماجدة زبيطة، جائزة أحسن تشخيص نسائي، عن مسرحية “الحكرة”، لمخرجها محمد الزيات، ضمن فعاليات الدورة 15 للمهرجان الوطني للمونودراما بمدينة سطات.
و في تصريح خصت به جريدة هبة بريس الإلكترونية، أعربت الفنانة المغربية عن سعادتها بهذا التتويج قائلة:” سعيدة جدا بهذه الجائزة،خاصة عن دوري بهذا العمل الذي هو من إخراج الأستاذ محمد الزيات و من تأليف الكاتبة و الصحفية بديعة الراضي، لفرقة المشهدالمسرحي”.
و عن دورها في مسرحية “الحكرة”، قالت زبيطة:”دوري يتمحور حول اصطدام الخير بالشر، وذلك من خلال امرأة تعاني من الظلم،التسلط الرجولي،الاضطهاد، العنف، ومشاكل إجتماعية عديدة”.
و تابعت قائلة:”وهو ما يتضح جليًا عبر التحوّل الحاصل في انتقالها من شخصية إلى أخرى، في قالب فني رفيع، يعتمد على الصورة والإضاءة والكلمات وكذا الألحان الغيوانية”.
و عن عرض المسرحية، أكدت الفنانة المغربية أنها و فريق العامل بصدد التحضير لعدة جولات،مبرزة تزامن عرض مسرحيتها “حمام العيالات”.
و عن جديدها، كشفت بطلة فيلم “العبد” عن انتهائها من تصوير مسلسل جديد تحت عنوان “عفاك بابا”، لمخرجه إدريس صواب و سيناريو الفنان القدير محمد الجم، مشيرة أنها بصدد الإفراج عن مفاجئة تخص عمل جديد آخر سوف تظهر فيه بدور مختلف عن باقي الأدوار السابقة.
و يشار إلى أن الفنانة المغربية ماجدة زبيطة، قد أعلنت في وقت سابق عن ظفرها بالجائزة عبر حائطها الفايسبوكي قائلة:”شكرا لجنة التحكيم للمهرجان الوطني للمنودراما في دورته 15، لمحترف علي بابا لمنحي هذه الجائزة عن مسرحية الحكرة لفرقة المشهد المسرحي”.