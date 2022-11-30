كأس العالم قطر 2022.. 9 منتخبات تودع المونديال حتى الآن

2022-11-30 / 23:31
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هبة بريس _ رياضة

انضم منتخبا المكسيك والسعودية إلى قائمة المنتخبات التى ودعت بطولة كأس العالم 2022، المقامة حاليا فى قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.

وودعت 9 منتخبات حتى الآن بطولة كأس العالم بشكل رسمى، وهى كل من منتخب قطر، ومنتخب كندا، ومنتخب الإكوادور، ومنتخب إيران، ومنتخب ويلز، ومنتخب تونس ومنتخب الدنمارك، منتخب المكسيك، منتخب السعودية.

وكان منتخبا قطر وكندا ودعا المونديال من الجولة الثانية بعدما تعرضا للهزيمة فى أول جولتين وفقد كل الآمال فى التأهل.

وودع منتخب الإكوادور بطولة كأس العالم بعد الخسارة أمام السنغال بهدفين مقابل هدف، ليتوقف رصيده عند 4 نقاط فى المركز الثالث بترتيب المجموعة الأولى.

كما ودعا منتخبا إيران وويلز البطولة بعد الخسارة من الولايات المتحدة وإنجلترا فى ختام دور المجموعات بالمجموعة الأولى والثانية.

ولحق بالمنتخبات المودعة تونس على الرغم من الفوز التاريخى على فرنسا، إلا أن نقاطها لم تنصفها للعبور، وكذلك المنتخب الدنماركى بعد الخسارة من أستراليا بهدف نظيف ليظل عن نقطة واحدة مودعا البطولة.

وودع منتخب المكسيك البطولة على الرغم من الفوز الكبير على السعودية بهدفين نظيفين، إلا أن فارق الأهداف أطاح به خارج المونديال رفقة السعودية

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