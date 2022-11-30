FIFA President Gianni Infantino greets participants before an awarding ceremony at the Kremlin in Moscow, Russia May 23, 2019. REUTERS/Evgenia Novozhenina

سابقة .. رئيس “الفيفا” في مباراتين تجريان بنفس الوقت

2022-11-30 / 23:05
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هبة بريس

كان لافتا خلال مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات في مونديال قطر أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، جياني إنفانتينو، كان يحضر أكثر من مباراة أقيمت في نفس الوقت.

وحضر رئيس الفيفا الشوط الأول لمباراة ثم حضر الشوط الثاني لمباراة ثانية في ملعب آخر، وقد تمكن من ذلك نظرا لقرب المسافات بين الملاعب في الدولة الخليجية الصغيرة.

وحضر إنفانتينو الشوط الأول لمباراة قطر وهولندا في إستاد البيت، ثم ذهب ليشاهد مباراة السنغال والإكوادور في الشوط الثاني في إستاد خليفة الدولي يوم الثلاثاء.

وتكرر الأم ذاته يوم الأربعاء بحضوره الشوط الأول من مباراة أستراليا والدنمارك، ثم حضر الشوط الثاني من مباراة فرنسا وتونس.

ولقيت تحركات رئيس المنظمة الكروية الدولية الخاطفة بين المباريات في قطر اهتمام المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب أحدهم مازحا أن “القوة التنظيمية لقطر جعلت رئيس الفيفا يحضر مباراتين في نفس الوقت

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