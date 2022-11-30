الوداد الرياضي يقيل المدرب حسين عموتة

2022-11-30 / 22:37
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هبة بريس _ رياضة

أقال سعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد الرياضي، مدرب الفريق الحسين عموتة.

وأفادت مصادر لقناة الرياضية المغربية، بأن الوداد البيضاوي قرر الاستغناء عن خدمات الحسين عموتة، الذي أشرف على الإدارة الفنية للفريق بداية هذا الموسم.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن سبب تخلي الوداد الرياضي عن عموتة، هو تواجده حاليا بقطر، وتركه الفريق يستعد بدونه، وهو الأمر الذي لم يتقبله رئيس الفريق سعيد الناصيري.

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‫20 تعليقات

  4. قرار معقول لانه مدرب محدود في الميدان وخير دليل كاس العالم للعرب

  9. قرار منطقي .مصلحة النادي هي الأهم .عطا الله المحللين مخلي فرقتو وماشي كيحلل

  12. الله على راحة الله أنا والله حتاء كان يدير الي العصاب فكنا منو الله

  13. من لا يحترم النادي لا مكان له بيننا امشي الله اسهل عليه مخلي الاعيبين كيترينيو راسهوم مفكرش استغل التوقف باش احسن مستوى اللاعبين

  14. حسين مدرب مقتدر ومحترف . وارتباطه بالوداد كان من اجل مساعدة الوداد في الانطلاقة في الدوري رغم ارتباطه بالمنتخب المحلي . شكرا عموتة على كل ما قدمته للوداد . وانت تحب هذا الفريق شكرا لك

  15. على الناصري يتحرك بسرعة للبحت عن مدرب ستايل ديلوا بحال الركراكي في التدريب

  20. على إدارة الوداد التوقيع لعبد الإله صابر حتى نهاية الموسم وهو أحسن خيار وعلى الإدارة حمايته من المتربصين راكم عارفين الشكامة والسماسرية وأعداء النجاح في كل مكان

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