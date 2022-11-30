الوداد الرياضي يقيل المدرب حسين عموتة

هبة بريس _ رياضة

أقال سعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد الرياضي، مدرب الفريق الحسين عموتة.

وأفادت مصادر لقناة الرياضية المغربية، بأن الوداد البيضاوي قرر الاستغناء عن خدمات الحسين عموتة، الذي أشرف على الإدارة الفنية للفريق بداية هذا الموسم.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن سبب تخلي الوداد الرياضي عن عموتة، هو تواجده حاليا بقطر، وتركه الفريق يستعد بدونه، وهو الأمر الذي لم يتقبله رئيس الفريق سعيد الناصيري.

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