كأس العالم 2022.. المكسيك تهزم السعودية 2-1 ويودعان المونديال
ودع منتخب المكسيك كاس العالم من دور المجموعات رغم تحقيقه فوزا مثيرا على نظيره السعودي بهدفين مقابل هدف وحيد، سجلهما هنري مارتن بالدقيقة 47 وتشافيز بالدقيقة 52، وسالم الدوسري بالدقيقة 90+4 من زمن اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب لوسيل، في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس العالم 2022.
وجاء هدفي المكسيك، في مطلع الشوط الثاني من ركلة ركنية على يمين مرمى السعودية، نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها سيزار مونتيس بلمسة سحرية هيأت الكرة لزميله هنري مارتن الذي لم يجد أي صعوبة في وضع الكرة داخل الشباك، وبعدها بخمس دقائق ومن ركلة حرة مباشرة للمكسيك بالقرب من حدود منطقة الجزاء في مواجهة المرمى، نفذها لويس تشافيز بتسديدة مباشرة أكثر من رائعة سكنت الشباك في أقصى الزاوية اليسرى العلوية للمرمى، وفي الدقيقة 57 تم الغاء هدف ثالث للمكسيك بداعى التسلل، فيما جاء هدف السعودية عن طريق سالم الدوسري بالدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.
بهذه النتيجة، تأهل منتخب الأرجنتين رفقة بولندا للدور الثاني، حيث يحتل الأرجنتين المركز الأول برصيد 6 نقاط، بينما جاءت بولندا وصيفا في المجموعة برصيد 4 نقاط، وحلت المكسيك ثالثا بنفس الرصيد، ويحتل منتخب السعودية المركز الرابع في المجموعة برصيد 3 نقاط
12 تعليقات
حاجه غريبه الفرق العربيه تفوز علي ابطال العالم وتخرج علي يد فرق لا تستحق الصعود هارد لهم
قدر الله وما شاء فعل
هارد لك الاخضر السعودي 🇸🇦
للأمانة
العويسي قدم أداء ممتاز جدا
.الحارس محمدالعويس الذي قدم افضل حارس بالمنديال
نتيجه طبيعية ومنطقية
كنا نأمل التأهل ولكن قدر الله وما شاء فعل. برافو على الاداء يا صقور
بصراحة. ،المنتخب السعودي يستحق الذهاب للدور الثاني والتواجد في المدرجات لتشجيع المنتخبات الاخرى..
خسارة والله لاعب وفريق ممتاز
افضل حارس لحد الان شفتو في كأس العالم هو حارس المنتخب السعودي
الفريق السعودي ضيع مباراة بولندا كان في خوف وتسرع!! كان ممكن على الاقل يتعادلوا!!
عادت المياه لمجاريها، لكن لابد من التغيير
إن شاء الله يتحسن أداء الفرق العربية الموسم القادم
قدر الله وما شاء فعل كل الحترام لك الاخضر السعودي 🇸🇦💚