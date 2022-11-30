كأس العالم 2022.. المكسيك تهزم السعودية 2-1 ويودعان المونديال

هبة بريس _ رياضة

ودع منتخب المكسيك كاس العالم من دور المجموعات رغم تحقيقه فوزا مثيرا على نظيره السعودي بهدفين مقابل هدف وحيد، سجلهما هنري مارتن بالدقيقة 47 وتشافيز بالدقيقة 52، وسالم الدوسري بالدقيقة 90+4 من زمن اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب لوسيل، في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس العالم 2022.

وجاء هدفي المكسيك، في مطلع الشوط الثاني من ركلة ركنية على يمين مرمى السعودية، نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها سيزار مونتيس بلمسة سحرية هيأت الكرة لزميله هنري مارتن الذي لم يجد أي صعوبة في وضع الكرة داخل الشباك، وبعدها بخمس دقائق ومن ركلة حرة مباشرة للمكسيك بالقرب من حدود منطقة الجزاء في مواجهة المرمى، نفذها لويس تشافيز بتسديدة مباشرة أكثر من رائعة سكنت الشباك في أقصى الزاوية اليسرى العلوية للمرمى، وفي الدقيقة 57 تم الغاء هدف ثالث للمكسيك بداعى التسلل، فيما جاء هدف السعودية عن طريق سالم الدوسري بالدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

بهذه النتيجة، تأهل منتخب الأرجنتين رفقة بولندا للدور الثاني، حيث يحتل الأرجنتين المركز الأول برصيد 6 نقاط، بينما جاءت بولندا وصيفا في المجموعة برصيد 4 نقاط، وحلت المكسيك ثالثا بنفس الرصيد، ويحتل منتخب السعودية المركز الرابع في المجموعة برصيد 3 نقاط

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