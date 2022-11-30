تسليم أوسمة ملكية لموظفين بوزارة الصناعة والتجارة

هبة بريس

تم، اليوم الأربعاء بالرباط، تسليم أوسمة ملكية لموظفين تابعين لوزارة الصناعة والتجارة، وهيئات تحت الوصاية، وكذا فاعلين اقتصاديين.

ويعد هذا التوشيح، الذي جرى خلال حفل ترأسه وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، تنويها بالخدمات الجليلة التي أسداها هؤلاء الموظفون طوال مسارهم المهني.

وبهذه المناسبة، هنأ السيد مزور الموظفين الذين حظوا بهذه التوشيحات الملكية نظير التفاني والالتزام اللذين أبانوا عنهما طيلة مسارهم المهني، مشيرا إلى أن هذه الرعاية الملكية السامية بمثابة عرفان بجودة خدماتهم الجليلة وإسهامهم في خدمة الوطن.

وأضاف الوزير أن الأمر يتعلق بتوشيح مرموق يجسد العناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لقطاع الصناعة والتجارة.

وتكافئ هذه الأوسمة الملكية الجهود المبذولة من قبل هؤلاء الموظفين الذين يسهمون في تنفيذ البرامج والمشاريع التي تشرف عليها الوزارة، وبالتالي في التنمية والإشعاع الاقتصادي للمملكة.

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