مجلس الحكومة

المجلس الحكومي يتدارس 5 مشاريع قوانين

2022-11-30 / 20:48
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هبة بريس _ الرباط

ينعقد يوم غد الخميس مجلس حكومي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس خمسة مشاريع قوانين؛ يتعلق الأول منها بإحداث الهيئة العليا للصحة، والثاني بإحداث المجموعات الصحية الترابية، والثالث بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية، والرابع بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية؛ فيما يتعلق مشروع القانون الأخير بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.

وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

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‫13 تعليقات

  1. لا داعي لبناء المستشفيات المال العام الذي ستبني به هذه المستشفيات اذا كانت حقيقة قم بتجهيز المستشفيات المبنية

  3. ودوز وشوف مستشفى مولاي عبد الله في القرية سلا وشوف الخصاص والابرة لبغيتي تدكها للمريض خاصو يشري الشوكة كارثة بكل المقاييس

  5. الصحة في المغرب رديءة إلى ابعد الحدود. ودليل على دالك ان كل أفراد الحكومة يلجؤون إلى التطبيب عند مرضهم إلى الخارج..

  7. صدقتوه زعما باقين ديرين فيه راسكم
    ياك قال غتشوفو معايا احسن
    و نيت شفناه معاه ها مصائب و غلاء و حتى الله غضب علينا بي صوتو عليه اصحاب 200 درهم فين هي شتاء

  8. وماذا عن المحروقات وغلاء الاسعار نريد ردا مقنعا لا لتهميش الفقير

  9. الازمة و الزيادات في كل المواد الاستهلاكية و وقهرتم المواطن هدا من أكبر الانجازات

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