زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الروسي إلى المغرب

2022-11-30 / 20:34
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هبة بريس

كشفت موسكو، عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى المغرب، يناير أو فبراير المقبلين.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية “تاس” عن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الأربعاء، أنه “من المخطط إجراء رحلتين في الفترة من (يناير) أو (فبراير) المقبلين، لوزير الخارجية إلى أفريقيا، ومن المقرر الآن زيارة ثماني دول، بالإضافة إلى المغرب.

وأضاف التحدث أنه من المقرر أن يجري لافروف خلال جولته “اتصالات ثنائية مع وزراء خارجية الدول العربية، بما فيها طبعاً، دول شمال أفريقيا العربية”.

ونقلت الوكالة الروسية عن ميخائيل بوغدانوف، تشديده على أنه لا يمكن للوباء ولا الحملة الغربية المعادية لروسيا أن تمنع زيادة تطوير العلاقات الروسية الأفريقية متعددة الأوجه

وقال أن روسيا تسعى إلى عقد قمة ثنائية روسية-إفريقية، و”أن جميع اتصالات موسكو في هذا الصدد تركز على التحضير لهذه القمة بأكبر قدر ممكن من الفعالية”.

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تعليق واحد

  1. هذا المجرم الذي قتل أبناء الشام ومازال يقتل ندعو الله أن يتمنى الموت ولايلقاه مثل ماوقع لشارون الصهيوني الذي قتل العديد من اباء،وابناء وزوجات الجيش،الفلسطيني لاءضعاف معنوياته في صبرا،وشتيلا وتبقى ٥لسطسن دولة والمحتل إلى زوال والايام بيننا

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