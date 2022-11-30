مشجع يقتحم ملعب مباراة تونس حاملا علم فلسطين

2022-11-30 / 20:14
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هبة بريس

اقتحم مشجع تونسي أرضية استاد المدينة التعليمية بالريان، اليوم الأربعاء أثناء المباراة التي جمعت المنتخبين التونسي والفرنسي اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة الأخيرة لمرحلة المجموعات في مونديال قطر 2022.

وفي الشوط الثاني نزل أحد الجماهير التونسية إلى أرض الملعب، وقام بالجري وسط اللاعبين وهو يحمل العلم الفلسطيني.

وحمل المشجع العلم الفلسطيني وقام بحركات أكروباتية قبل أن يقوم أمن الملعب بمطاردته والإمساك به وإخراجه من الملعب على الفور.

وبدأ الجمهور التونسي بالهتاف لفلسطين تضامنا مع الشاب الذي رفع العلم على أرضية الملعب.

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‫18 تعليقات

  6. خسر حضورة في قطر وفي كأس العالم واكتسب شهرة واسعة ورفعة للعلم الفلسطيني

  8. المفروض يتم إنتاج كمية ضخمة من اعلام فلسطين وتوزع على الجماهير العربية مجانا ليحولوا جميع المبارايات القادمة إلى مناسبات لنصرة فلسطين. تلك هي حقوق الإنسان الحقيقية.

  13. علي الاخوة العرب ان يحترموا المنشط الرياضي وان يبعدوا عن استخدام كرة القدم لتمرير اي اجندات سياسية،،كفاية م الحقته رؤوس الاموال ورجال الاعمار من ضرر بكرة القدم،،من يريد تحرير الاقصي فليتجه الي فلسطين بدلا من التباهي،،،

  14. تونس تحقق فوزاً تاريخياً على فرنسا بطل العالم ومتصدر المجموعة

    رغم الخروج إلا أنهم أفرحونا وأسعدونا بالفوز والأداء.

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