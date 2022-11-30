مشجع يقتحم ملعب مباراة تونس حاملا علم فلسطين

هبة بريس

اقتحم مشجع تونسي أرضية استاد المدينة التعليمية بالريان، اليوم الأربعاء أثناء المباراة التي جمعت المنتخبين التونسي والفرنسي اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة الأخيرة لمرحلة المجموعات في مونديال قطر 2022.

وفي الشوط الثاني نزل أحد الجماهير التونسية إلى أرض الملعب، وقام بالجري وسط اللاعبين وهو يحمل العلم الفلسطيني.

وحمل المشجع العلم الفلسطيني وقام بحركات أكروباتية قبل أن يقوم أمن الملعب بمطاردته والإمساك به وإخراجه من الملعب على الفور.

وبدأ الجمهور التونسي بالهتاف لفلسطين تضامنا مع الشاب الذي رفع العلم على أرضية الملعب.

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