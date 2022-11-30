907 ملايين مشاهد لمباريات المونديال بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

هبة بريس

أعلنت مجموعة “بي إن ” الإعلامية ، الناقل الرسمي لبطولة كأس العالم عن تخطي عدد المشاهدات الأولية لحفل افتتاح البطولة ومباريات الجولة الأولى من دور المجموعات حاجز المليار مشاهدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقالت القناة في بيان رسمي اليوم الأربعاء، إن نسب المشاهدة تعكس زيادة بواقع 113 بالمئة مقارنةً بالنسب المسجلة في مباريات نفس الجولة من بطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

وأضافت :”تؤكد الإحصائيات الأولية للمشاهدات الإقبال غير المسبوق من جانب عشاق كرة القدم في المنطقة على البطولة الممتدة لشهر كامل والتي تُقام للمرة الأولى في العالم العربي”.

وأوضحت: “تجاوز إجمالي المشاهدين الذين تابعوا مباريات الجولة الأولى لدورة المجموعات من البطولة حاجز الـ 907 ملايين شخص، ووصل عدد متابعي المباراة الافتتاحية التي جمعت المنتخبين القطري والإكوادوري إلى 99.24 مليون مشاهد، في زيادة بلغت 86 بالمئة عن المباراة الافتتاحية للنسخة الماضية من البطولة، وأقل بنسبة بسيطة من مشاهدات مباراة الدور قبل النهائي في 2018 بين إنكلترا و كرواتيا التي بلغت99.4مليون مشاهدة، كما سجلت مباراة هولندا والسنغال في المجموعة الأولى مشاهدة44.6 مليون شخص، بينما بدأت إيران، أحد المنتخبات الممثلة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وواحد من خمسة منتخبات تتنافس في قطر هذا الشهر، مشوارها في البطولة بهزيمة أمام المنتخب الإنجليزي في مباراة تابعها أكثر من 80.7 مليون مشاهد، بمن فيهم 60 بالمئة من السكان البالغين في إيران، وسجل المنتخب الويلزي عودته الأولى إلى بطولة العالم لكرة القدم منذ عام 1958 في مباراة جمعته مع منتخب الولايات المتحدة وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق وتابعها 26.5 مليون مشاهد “.

وتابعت: “كما خاض المنتخب السعودي ثاني أكثر المباريات مشاهدة في البطولة لغاية الآن، حيث تابع 99.3 مليون مشاهد الفوز التاريخي المبهر على الأرجنتين بهدفين لهدف، من بينهم نحو 18 مليون مشاهد بالغ من المملكة العربية السعودية، أي نسبة 71 بالمئة من السكان البالغين في المملكة، الذين يتابعون الأداء الأبرز للصقور على الإطلاق في جميع نسخ بطولة العالم لكرة القدم، ووصلت أعداد متابعي مباراة بولندا والمكسيك ضمن المجموعة الثالثة، والتي انتهت بالتعادل السلبي إلى 30.7 مليون مشاهد”.

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