نام ولم يستيقظ.. وفاة مغنى أمريكى شاب بعد ساعات من حفل زفافه

2022-11-30 / 19:11
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هبة بريس _ وكالات

صدمة وحزن فى مجتمع الموسيقى بأوكلاهوما بعد وفاة المغنى وكاتب الأغانى جيك فلينت أثناء نومه بعد ساعات قليلة من حفل زفافه، وتوفى الموسيقار البالغ من العمر 37 عامًا ولم يتم بعد تحديد سبب الوفاة.

وعقد فلينت وبريندا زفافهما فى منزل بالقرب من مدينة تولسا الأمريكية ليلة السبت ليرحل بعدها بعدة ساعات وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

وكتبت بريندا العروس الحزينة: “يجب أن نتصفح صور الزفاف لكن بدلاً من ذلك يجب أن أختار الملابس لأدفن زوجى فيها.

ليس من المفترض أن يشعر الناس بهذا القدر من الألم”، وتابعت: “لقد ذهب قلبى وأريده أن يعود لا يمكننى تحمل أكثر من ذلك بكثير أحتاجه هنا”.

كليف دويال المسئول عن الدعاية للمطرب الراحل أكد نبأ وفاة المغنى وقال: “لم يكن مجرد عميل لقد كان صديقًا عزيزًا وكان رجل لطيف للغاية ومحبوبًا من الجميع”.

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