كأس العالم 2022.. السعودية تهاجم المكسيك بالدوسري والشهري

هبة بريس

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي التشكيل الأساسي للأخضر أمام المكسيك مساء اليوم الأربعاء على ملعب لوسيل، في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس العالم 2022.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: حسان تمبكتي، عبد الإله العمري، علي آل بليهي، سلطان الغنام.

خط الوسط: محمد كنو، سعود عبد الحميد، علي الحسن.

خط الهجوم: فراس البريكان، سالم الدوسري، صالح الشهري.

ويدخل منتخب السعودية مباراة اليوم بحثاً عن النقاط الثلاثة لضمان التأهل إلى الأدوار الإقصائية في بطولة كأس العالم الحالية، خاصة وأنه يمتلك كل المقومات لتحقيق نتيجة إيجابية أمام المكسيك.

ويحتل منتخب السعودية المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط متساوياً مع الأرجنتين صاحبة الوصافة، حيث استطاع الأخضر الفوز على التانجو في الجولة الأولى بنتيجة 2-1، قبل أن يتلقى هزيمة عكس سير الاتجاه أمام بولندا بنتيجة 2-0.

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