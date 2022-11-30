House Democratic Caucus Chair Hakeem Jeffries, D-N.Y., arrives for leadership elections at the Capitol in Washington, Wednesday, Nov. 30, 2022. Jeffries has been elected House Democratic leader and will become in the new year the first Black American to lead a major political party in Congress. (AP Photo/J. Scott Applewhite)

حكيم جيفريز زعيما للديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي

2022-11-30 / 18:17
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هبة بريس _ وكالات

انتخب الديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي النائب حكيم جيفريز (52 عاما) زعيما لهم، ليكون أول مشرع أسود يقود حزبا في الكونغرس.

وسيقود جيفريز الديمقراطيين في الكونغرس الجديد الذي يبدأ أولى جلساته في الأسبوع الأول من يناير القادم، بعد حصول الجمهوريين على أغلبية ضئيلة في انتخابات التجديد النصفي.

وجيفريز محام ومشرع من ولاية نيويورك انتخب لأول مرة لعضوية الكونغرس عام 2012.

وقال في تصريحات الثلاثاء إن هدفه بعد أن أصبح الديمقراطيون أقلية هو “إيجاد أرضية مشتركة مع الجمهوريين لإنجاز الأمور التي يمكن أن تجعل الحياة أفضل للأميركيين العاديين كلما أمكن ذلك”، مؤكدا في الوقت ذاته استعداده “لمواجهة تطرف الجمهوريين حيث يجب علينا ذلك”.

وكانت بيلوسي قد أعلنت أنها ستتنحى عن منصبها بينما كان يستعد حلفاؤها الديمقراطيون لتمرير الشعلة إلى النائب حكيم جيفريز.

وقالت بيلوسي، الليبرالية البالغة من العمر 82 عاما، إنها ستبقى في الكونغرس لتمثل سان فرانسيسكو كما فعلت على مدار 35 عاما.

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‫4 تعليقات

  3. امريكا دوله مؤسسات فالقيادات يحكمها مؤسسات وبرامج توضع لها
    وتحاسب عليها

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