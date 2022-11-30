مأساة مليلية”.. مدريد تنفي مجددا وقوع وفيات على الجانب الإسباني
أعاد وزير الداخلية الإسباني التأكيد أمام النواب، الأربعاء، أنه لم يسقط “أي قتيل” على الجانب الإسباني من الحدود مع المغرب عندما لقي 23 مهاجرا على الأقل حتفهم أثناء محاولتهم العبور إلى جيب مليلية في يونيو.
ويأتي مثول وزير الداخلية للمرة الثانية أمام البرلمان غداة نشر تحقيق من جانب العديد من وسائل الإعلام الأوروبية بما فيها صحيفة “إل باييس” الإسبانية، يشير إلى مقتل شخص على الأقل على جانب الحدود التي تسيطر عليها إسبانيا.
وقال فيرناندو غراندي-مارلاسكا بنبرة هجومية “قلتها من قبل وأكررها: نحن نتحدث عن أحداث مأسوية حصلت خارج بلدنا. لم تحدث خسائر في الأرواح على أراضينا” متهما المعارضة بأنها تطلق “أكاذيب”.
وتابع “ما كان ينبغي لهذه المأساة أن تحدث بتاتا” لكنها “حدثت بسبب محاولة عنيفة لدخول بلادنا”.
وأوضح “يمكنني أن أتعاطف نظرا للأسباب” التي دفعت هؤلاء الأشخاص إلى الهجرة إلى أوروبا مثل “الحروب (…) لكن هذا لا يبرر الهجوم العنيف على حدود البلاد” مدافعا مجددا عن الرد “النسبي” للشرطة.
وأظهر تحقيق نشر الثلاثاء صورا لمهاجر على الأرض على الجانب الإسباني من المركز الحدودي. يجسّ أحد أفراد قوات الأمن المغربية نبضه ويقول إنه مات. وأكد مهاجر آخر كان بجانبه وفاته، وفق التحقيق.
وأدّت محاولة الاقتحام هذه التي سبقتها صدامات عنيفة بين المهاجرين والقوات المغربية في مخيّمات مهاجرين أقيمت حول الناظور، إلى مقتل 23 شخصا وفقا للسلطات المغربية، بينما أشارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى مقتل 27 شخصا.
وأثارت هذه المأساة، الأكثر دموية خلال واحدة من المحاولات العديدة لاقتحام مليلية وجيب سبتة الإسباني المجاور، انتقادات شديدة من قبل جمعيات حقوق الإنسان، وكذلك من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.
10 تعليقات
هذو ماشي حراݣة وإنما عصابة منظمة ويجب التدخل لحماية السكان وأمن البلاد.
انا لي ضرني فراسي منين دخلو هذ المهاجرين من المسؤول في مساعدتهم حتى دخلو للبلاد
يجب إعادة النظر في السياسة التي ينهجها المغرب اتجاه المهاجرين الأفارقة جنوب الساحل والصحراء .
ولما لا إعادتهم عبر حافلات خاصة إلى بلدانهم
هذه ضريبة التملق إلى أوروبا و قبول دور الدركي
ما وقع في المعبر الحدودي يسيء للبلاد
يجب إعادة النظر في المد البشري القادم من جنوب الصحراء
لقد, تبث تورط الدولة التي تعادي المغرب منذ سنوات والتي لها عقدة من المغرب في تجييش هاته الحشود, الجارة الشرقة ,والملف وصل لمجلس الامن, حشود مدربة علي تلك الفعلة, وتبث تساهل حراس حدود دولة هوك في نزوح تلك الحشود التي استقدموها من مالي و دول اخرى. رحم الله الحسن الثاني الذي قال: نريد ان يعلم العالم مع من حشرنا الله في الجوار*
المعاملة ديالنا مع البراني كنجيبوها فراسنا اما تيري فيه كما يقع في اي حدووود عبر العالم ويشرب البحر
المغرب واسبانيا شقيقان والذي يحفر الحفر سيهبط فيهم بإذن الله تعالى.والحسود لايسود
لاكن أين اليقضة والاقمار الاصطناعية ولى غير الشفوي
العملية مدبرة
حاولوا شن حملات اتاكد من هوية المقيمين بالمغرب ..من لا يتوفر على اوراق ثبوتية ديكاج