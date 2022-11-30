الصورة من الارشيف

مأساة مليلية”.. مدريد تنفي مجددا وقوع وفيات على الجانب الإسباني

2022-11-30 / 18:12
10
هبة بريس

أعاد وزير الداخلية الإسباني التأكيد أمام النواب، الأربعاء، أنه لم يسقط “أي قتيل” على الجانب الإسباني من الحدود مع المغرب عندما لقي 23 مهاجرا على الأقل حتفهم أثناء محاولتهم العبور إلى جيب مليلية في يونيو.

ويأتي مثول وزير الداخلية للمرة الثانية أمام البرلمان غداة نشر تحقيق من جانب العديد من وسائل الإعلام الأوروبية بما فيها صحيفة “إل باييس” الإسبانية، يشير إلى مقتل شخص على الأقل على جانب الحدود التي تسيطر عليها إسبانيا.

وقال فيرناندو غراندي-مارلاسكا بنبرة هجومية “قلتها من قبل وأكررها: نحن نتحدث عن أحداث مأسوية حصلت خارج بلدنا. لم تحدث خسائر في الأرواح على أراضينا” متهما المعارضة بأنها تطلق “أكاذيب”.

وتابع “ما كان ينبغي لهذه المأساة أن تحدث بتاتا” لكنها “حدثت بسبب محاولة عنيفة لدخول بلادنا”.

وأوضح “يمكنني أن أتعاطف نظرا للأسباب” التي دفعت هؤلاء الأشخاص إلى الهجرة إلى أوروبا مثل “الحروب (…) لكن هذا لا يبرر الهجوم العنيف على حدود البلاد” مدافعا مجددا عن الرد “النسبي” للشرطة.

وأظهر تحقيق نشر الثلاثاء صورا لمهاجر على الأرض على الجانب الإسباني من المركز الحدودي. يجسّ أحد أفراد قوات الأمن المغربية نبضه ويقول إنه مات. وأكد مهاجر آخر كان بجانبه وفاته، وفق التحقيق.

وأدّت محاولة الاقتحام هذه التي سبقتها صدامات عنيفة بين المهاجرين والقوات المغربية في مخيّمات مهاجرين أقيمت حول الناظور، إلى مقتل 23 شخصا وفقا للسلطات المغربية، بينما أشارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى مقتل 27 شخصا.

وأثارت هذه المأساة، الأكثر دموية خلال واحدة من المحاولات العديدة لاقتحام مليلية وجيب سبتة الإسباني المجاور، انتقادات شديدة من قبل جمعيات حقوق الإنسان، وكذلك من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تحديث جديد لتطبيق الهوية الرقمية لبطاقة التعريف الوطنية

تحديث جديد لتطبيق الهوية الرقمية لبطاقة التعريف الوطنية

2022-11-30 / 17:50
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 184 إصابة جديدة

كورونا بالمغرب.. تسجيل 184 إصابة جديدة

2022-11-30 / 16:51
Photo of الحكومة ترفع ميزانية البرنامج الوطني للتزويد بالماء إلى 150 مليار درهم

الحكومة ترفع ميزانية البرنامج الوطني للتزويد بالماء إلى 150…

2022-11-30 / 15:05
Photo of فلاحو سوس ماسة يتداولون الاشكالية المائية لانقاذ الموسم الفلاحي

فلاحو سوس ماسة يتداولون الاشكالية المائية لانقاذ الموسم الفلاحي

2022-11-30 / 14:46
Photo of أكادير : توقيف مسافر داخل حافلة وبحوزته كمية من المخدرات

أكادير : توقيف مسافر داخل حافلة وبحوزته كمية من…

2022-11-30 / 13:49
Photo of خبراء دوليون يجتمعون بالبيضاء لبحث تنمية الثقافة النباتية داخل المدن

خبراء دوليون يجتمعون بالبيضاء لبحث تنمية الثقافة النباتية داخل…

2022-11-30 / 13:04
Photo of فوضى السير والجولان بسطات.. من يوقف أزمة الريكولاج والتباهي بالسياقة؟

فوضى السير والجولان بسطات.. من يوقف أزمة الريكولاج والتباهي…

2022-11-30 / 12:52
Photo of تأجيل محاكمة رشيد الفايق و من معه بسبب إضراب المحامين

تأجيل محاكمة رشيد الفايق و من معه بسبب إضراب…

2022-11-30 / 12:36
Photo of نشرة خاصة: زخات مطرية وتساقطات ثلجية يومي الخميس والجمعة

نشرة خاصة: زخات مطرية وتساقطات ثلجية يومي الخميس والجمعة

2022-11-30 / 12:03
Photo of أزمة العطش…سلطات سطات تطارد مضخات السقي العشوائي بوادي أم الربيع

أزمة العطش…سلطات سطات تطارد مضخات السقي العشوائي بوادي أم…

2022-11-30 / 09:57

‫10 تعليقات

  1. هذو ماشي حراݣة وإنما عصابة منظمة ويجب التدخل لحماية السكان وأمن البلاد.

  2. انا لي ضرني فراسي منين دخلو هذ المهاجرين من المسؤول في مساعدتهم حتى دخلو للبلاد

  3. يجب إعادة النظر في السياسة التي ينهجها المغرب اتجاه المهاجرين الأفارقة جنوب الساحل والصحراء .
    ولما لا إعادتهم عبر حافلات خاصة إلى بلدانهم

  4. هذه ضريبة التملق إلى أوروبا و قبول دور الدركي
    ما وقع في المعبر الحدودي يسيء للبلاد
    يجب إعادة النظر في المد البشري القادم من جنوب الصحراء

  5. لقد, تبث تورط الدولة التي تعادي المغرب منذ سنوات والتي لها عقدة من المغرب في تجييش هاته الحشود, الجارة الشرقة ,والملف وصل لمجلس الامن, حشود مدربة علي تلك الفعلة, وتبث تساهل حراس حدود دولة هوك في نزوح تلك الحشود التي استقدموها من مالي و دول اخرى. رحم الله الحسن الثاني الذي قال: نريد ان يعلم العالم مع من حشرنا الله في الجوار*

  6. المعاملة ديالنا مع البراني كنجيبوها فراسنا اما تيري فيه كما يقع في اي حدووود عبر العالم ويشرب البحر

  7. المغرب واسبانيا شقيقان والذي يحفر الحفر سيهبط فيهم بإذن الله تعالى.والحسود لايسود

  10. حاولوا شن حملات اتاكد من هوية المقيمين بالمغرب ..من لا يتوفر على اوراق ثبوتية ديكاج

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق