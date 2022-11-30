رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية يستقبل وفدا برلمانيا من فنزويلا

هبة بريس

أجرى رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية السيد خليهن ولد الرشيد، اليوم الأربعاء، بالرباط محادثات مع وفد برلماني من المعارضة بفنزويلا يقوم بزيارة للمغرب.

وأكد النائب البرلماني عن المعارضة في فنزويلا، خوصي غريغوريو كورّيا، في تصريح للصحافة، على أهمية زيارته للمغرب “البلد الشقيق الذي جمعتنا به دوما علاقات جيدة جدا”.

وقال غريغوريو كورّيا، الذي كان مرفوقا بالنائب ببرلمان السوق الجنوبية المشتركة (ميركوسور) أوسكار رونديروس، إن هذه الزيارة تندرج في إطار الديمقراطية البرلمانية التي “لا تعني شيئا آخر غير تمثيل الشعوب وتوحيدها”.

وأشار، في هذا الصدد، إلى وجود جالية مغربية مهمة في فنزويلا تقدم خدمات كبيرة للبلد.

وخلص السيد غريغوريو كورّيا إلى أن المغرب وفنزويلا يجمعهما شعور “فحواه أننا بلد واحد، وبالنسبة لنا، يحتل المغرب وفنزويلا مكانا كبيرا في قلوبنا”.

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