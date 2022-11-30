نورة فتحي تلهب مواقع التواصل الاجتماعي بتشجيعها للمنتخب المغربي

نجلاء مزيان

حرصت الفنانة المغربية الكندية نوره فتحي على تشجيع المنتخب المغربي لكرة القدم من حفلها المقام ضمن فعاليات مهرجان الفيفا للمشجعين، بالعاصمة القطرية الدوحة.

و ألهبت فتحي الحضور برقصها الاستعراضي، معربة عن فرحتها الكبيرة عقب انتصار المغرب على نظيره البلجيكي بهدفين مقابل 0.

و تفاعل الجمهور المغربي بشكل رهيب مع نورة فتحي و هي تردد “بلجيكا مشات” معلقين “آرا كندا”، إذ تم تداول مقاطع فيديو الحفل على نطاق واسع من طرف بعض الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة.

و من المرتقب أن يواجه المغرب يوم غد الخميس منتخب كندا، في آخر لقاءات المجموعة السادسة للمنتخبين المغربي والكندي.

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