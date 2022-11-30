بنموسى يتباحث سبل النهوض برياضة الملاكمة بالمغرب

2022-11-30 / 15:52
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هبة بريس

استقبل شكيب بنموسي، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مرفوقا بعبد الجواد بلحاج، رئيس الجامعة الملكية المغربية للملاكمة، يومه الأربعاء 30 نونبر 2022، بالرباط، رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة والوفد المرافق له.

ويأتي هذا الاستقبال في إطار الزيارة التي يقوم بها رئيس الاتحاد والوفد المرافق له إلى المغرب، حيث شكلت مناسبة لتباحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والجامعة الملكية المغربية للملاكمة والاتحاد الدولي للملاكمة للنهوض وتطوير ممارسة رياضة الملاكمة في المغرب.

وأكد بنموسى، في كلمة بالمناسبة، على تنظيم المغرب ومشاركته في العديد من المسابقات في رياضة الملاكمة وإحراز اللاعبين العديد من الميداليات في مختلف الاستحقاقات التي شاركوا فيها، ومن بينها البطولة الإفريقية وبطولة العالم إلى جانب تألقهم في الألعاب الأولمبية، معبرا عن أمله في أن يشمل التعاون المساهمة في إحداث أكاديمية لهذا النوع الرياضي بالمغرب بهدف تكوين الممارسين الشباب وخاصة الأطفال.

ووعبر رئيس الاتحاد الدولي عن التزامه بتقديم الدعم للجامعة والمساهمة في إحداث أكاديمية للملاكمة بالمغرب وتنظيم التظاهرات الدولية، فضلا عن تنظيم دورات تكوينية لفائدة الملاكمين المغاربة والحكام والمؤطرين للرفع من مستواهم التقني، مما سيساهم في الظفر بالألقاب في التظاهرات والاستحقاقات الدولية أو القارية التي يشاركون فيها، مع توفير التجهيزات الرياضية الخاصة بهذه الرياضة، منوها بالمجهودات التي يبذلها المغرب من أجل النهوض بهذا النوع الرياضي، حيث يتوفر على الظروف الملائمة لاحتضان كبريات التظاهرات الرياضية وإنجاحها، كما عبر عن ارتياحه للنتائج التي حققتها الملاكمات المغربيات في بطولة العالم للسيدات التي أقيمت في مدينة اسطنبول خلال شهر ماي الماضي.

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