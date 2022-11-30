هزة أرضية بقوة 4,1 درجات بعرض ساحل إقليم الدريوش

2022-11-30 / 15:16
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هبة بريس

أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 4,1 درجات على سلم ريشتر، عند منتصف نهار اليوم الأربعاء، بعرض ساحل إقليم الدريوش.

وأوضح المعهد، في نشرة إنذارية، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها بعرض ساحل إقليم الدريوش، وقعت على الساعة الثانية عشرة و6 دقائق و59 ثانية زوالا (توقيت غرينيتش+1).

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الهزة، التي سجلت على عمق 21 كيلومترا، وقعت عند التقاء خط العرض 35.610 درجة شمالا، وخط الطول 3.624 درجة غربا.

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‫10 تعليقات

  1. وصف الله سبحانه وتعالى الزلازل في عدد من الآيات الكريمة من الحركات الأرضية ونشاطتها الجيولوجية من اهتزازات..نطلب السلامة يآرب ولطفك بنا يآرب وسترك وحسن الخاتمة ونسألك رد القضاء ولكن نسالك العفو والمغفرة يآرب.

  2. نطلب من الله تعالى أن هذه الهزات الأرضية المنتالية في مدينة الدريوش لا تخلف اضرار بشرية ومادية نطلب السلامة يآرب ولطفك بنا يآرب..

  3. إن الزلازل والكوارث الطبيعية تخلف اضرار بشرية ومادية وما يتبعها من تدمير وهلاك للكائن الحي وممتلكاته على سطح الأرض..

  4. قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.( إذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الأرض اثقالها وقال الإنسان مالها يومئذ تحدث اخبارها…)

  6. يوم تشقق الأرض عنهم سرعا ذالك حشر علينا يسير….لطفك بنا يآرب وسترك وحسن الخاتمة والستر والعفو والمغفرة يآرب ..

  7. هذه الظاهرة الزلازل من أعظم الدلائل على عظمة الله تعالى ففي لحظة واحدة كرمشة العين تدمر الكون…كون فيكون سبحانه وتعالى ..

  8. الجفاف وقلة الأمطار والزلازل إنها رسائل تحذيرية من ربكم اتقوا الله واستغفروه كفا من المناكر والفواحش..

  9. الزلازل جند من جنود ربك يهلك به من يشاء وصرفه عمن يشاء وكذالك ابتلاء وامتحان من الله عزوجل ودرسا لنا لطفك بنا يآرب وسترك والسلامة للجميع يارب..

  10. وإذا الأرض مدت والقت ما فيها وتخلت..نتمنى لهذه المناطق المعرضة للزلازل السلامة ولطفك بهم يآرب يآرب..

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