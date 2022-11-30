هزة أرضية بقوة 4,1 درجات بعرض ساحل إقليم الدريوش

هبة بريس

أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 4,1 درجات على سلم ريشتر، عند منتصف نهار اليوم الأربعاء، بعرض ساحل إقليم الدريوش.

وأوضح المعهد، في نشرة إنذارية، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها بعرض ساحل إقليم الدريوش، وقعت على الساعة الثانية عشرة و6 دقائق و59 ثانية زوالا (توقيت غرينيتش+1).

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الهزة، التي سجلت على عمق 21 كيلومترا، وقعت عند التقاء خط العرض 35.610 درجة شمالا، وخط الطول 3.624 درجة غربا.

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