من سيتأهل في حال تساوي السعودية في عدد النقاط مع الأرجنتين أو بولندا؟

2022-11-30 / 13:31
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هبة بريس - وكالات

ستكون الأنظار شاخصة مساء اليوم الأربعاء نحو قطر، حيث ستقام مباراتان مصيريتان لحساب الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال 2022.

وتلعب السعودية ضد المكسيك، فيما تتواجه الأرجنتين مع بولندا.

وتتصدر بولندا ترتيب المجموعة الثالثة برصيد أربع نقاط (مع فارق هدفين)، تليها الأرجنتين بثلاث نقاط (+ هدف واحد)، ثم السعودية بثلاث نقاط أيضا (- هدف واحد) بينما تتذيل المكسيك ترتيب المجموعة بنقطة واحدة (- هدفين).

وتملك جميع المنتخبات الأربعة فرصها في التأهل، ولكن يبقى السيناريو الذي قد يكون مثيرا في حال حدوثه هو تساوي منتخب السعودية مع بولندا، أو الأرجنتين في عدد النقاط بعد نهاية مباريات هذه الجولة.

– من سيتأهل في حال تساوي السعودية في عدد النقاط مع الأرجنتين أو بولندا؟

السعودية ستتساوى في عدد النقاط (أربع نقاط) مع الأرجنتين في حال تعادلها مع المكسيك وتعادل “راقصي التانغو” مع بولندا.

في هذه الحالة، ستتأهل بولندا للدور ثمن النهائي برفقة الأرجنتين، لأن الأخيرة تتفوق بفارق الأهداف على السعودية.

وقد تتساوى السعودية أيضا مع بولندا في عدد النقاط في حال تعادلها مع المكسيك وخسارة المنتخب الأوروبي أمام الأرجنتين.

في هذه الحالة، ستتأهل الأرجنتين كمتصدرة للمجموعة برفقة بولندا في حال خسارة الأخيرة بأقل من ثلاثة أهداف أمام “راقصي التانغو”.

وفي حال فوز الأرجنتين على بولندا بفارق ثلاثة أهداف (3-0) أو أكثر وتعادل السعودية مع المكسيك فإن المنتخب العربي هو من سيتأهل بصحبة الأرجنتين.

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